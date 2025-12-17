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Αδυνατεί να ανακάμψει το Bitcoin – «Κολλημένο» στη ζώνη των $86.000
Νομίσματα
14:56 - 17 Δεκ 2025

Αδυνατεί να ανακάμψει το Bitcoin – «Κολλημένο» στη ζώνη των $86.000

Reporter.gr Newsroom
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Η αδυναμία του Bitcoin να σημειώσει μια ουσιαστική ανάκαμψη συνεχίστηκε και το τελευταίο 24ωρο, καθώς το ψηφιακό νόμισμα «κόλλησε» στα 88.000 δολάρια και στη συνέχεια υποχώρησε κατά περίπου 2.000 δολάρια.    

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται υποτονικά, με το Ethereum να υποχωρεί στα 2.900 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα, πριν και μετά την απόφαση της Fed για μείωση των επιτοκίων, η τιμή του BTC κινούνταν σε υψηλά επίπεδα, δοκιμάζοντας τα 94.500 δολάρια σε δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, οι διαδοχικές απορρίψεις —και ειδικά η δεύτερη— προκάλεσαν έντονη πίεση και αβεβαιότητα στην αγορά.

Αρχικά, το Bitcoin υποχώρησε στα 90.000 δολάρια, επίπεδο που κατάφερε να διατηρήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή έπεσε στα 88.000 δολάρια, αλλά ανέκαμψε γρήγορα ξανά στα 90.000.

Το κλίμα επιδεινώθηκε τη Δευτέρα (17/12) το απόγευμα, όταν το Bitcoin κατέρρευσε αιφνιδιαστικά κατά περισσότερα από 4.000 δολάρια, φτάνοντας λίγο πάνω από τις 85.000. Ανέκαμψε στα 88.000 δολάρια την Τρίτη (16/12) όμως συνάντησε εκ νέου αντίσταση και πλέον παλεύει να παραμείνει πάνω από τις 86.000.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,72 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 57%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει ακόμη 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στη νύχτα και βρίσκεται κοντά στο να υποχωρήσει κάτω από το όριο των 3 τρισεκατομμυρίων.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12), το Bitcoin υποχωρεί σε ημερήσια βάση κατά 0,42% στα 86.917,50 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει ηχηρές ζημιές 0,98 στα 2.925,11 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP κινείται πτωτικά κατά 1,42% στα 1,91 δολάρια, το Solana υποχωρεί κατά 0,76% στα 127,74 δολάρια, το Monero σημειώνει ράλι 3,99% στα 432,16 δολάρια και το LEO Τoken χάνει 1,50% στα 9,19 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin σημειώνει απώλειες 0,45% στα 78,52 δολάρια, το Polkadot καταγράφει απώλειες 2,40% στα 1,92 δολάρια και το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με απώλειες 0,17% στα 5,23 δολάρια.

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