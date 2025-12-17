ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πούτιν: Ψέματα και ανοησίες τα σενάρια επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη
Ειδήσεις
14:08 - 17 Δεκ 2025

Πούτιν: Ψέματα και ανοησίες τα σενάρια επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσίασε τον απολογισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας για το έτος που ολοκληρώνεται, καθώς και τις βασικές προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προετοιμασίας ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς τα εκ νέου «ψέματα και ανοησίες». Όπως δήλωσε, η Ρωσία διαχρονικά επιδίωκε την ειρηνική επίλυση των διαφορών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες «καλλιεργούν κλίμα υστερίας» και «τρομοκρατούν τους πολίτες» με αφηγήματα περί αναπόφευκτης σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το 2025 «καθοριστικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στη φθορά των ουκρανικών δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με δυτικό στρατιωτικό υλικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι θέσεις και τα προγεφυρώματα που εξασφάλισε ο ρωσικός στρατός τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πεδίο της μάχης, επιτρέπουν την αύξηση του ρυθμού των επιθετικών επιχειρήσεων σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Πούτιν έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Δύση, δηλώνοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική οδό, ωστόσο προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, η Μόσχα θα επιδιώξει την «απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών» μέσω στρατιωτικών μέσων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενίσχυση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει συστηματικά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα μακροχρόνιου και οργανωμένου σχεδιασμού.

Τέλος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τη συνέχιση των προγραμμάτων ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ γνωστοποίησε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Ρωσία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν βασικό πυλώνα αποτροπής και εγγύηση της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 14:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις
Ειδήσεις

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν
Ειδήσεις

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
29/06/2026 - 16:25

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:59

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:56

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 15:47

H Qualco Intelligent Finance υποστηρικτής της ομιλίας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δασκαλάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 15:45

Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»

Πολιτική
29/06/2026 - 15:43

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία

Αναλύσεις
29/06/2026 - 15:41

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών

Magazino
29/06/2026 - 15:38

Τελετή Απονομής Αριστείου Μποδοσάκη 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/06/2026 - 15:27

HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών

Οικονομία
29/06/2026 - 15:15

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Νομίσματα
29/06/2026 - 15:09

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/06/2026 - 14:58

Η Philip Morris International και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν την πλατφόρμα «Believe. Further»

Πολιτική
29/06/2026 - 14:52

Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ