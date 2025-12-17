Πούτιν: Ψέματα και ανοησίες τα σενάρια επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσίασε τον απολογισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας για το έτος που ολοκληρώνεται, καθώς και τις βασικές προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προετοιμασίας ρωσικής επίθεσης κατά της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς τα εκ νέου «ψέματα και ανοησίες». Όπως δήλωσε, η Ρωσία διαχρονικά επιδίωκε την ειρηνική επίλυση των διαφορών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες «καλλιεργούν κλίμα υστερίας» και «τρομοκρατούν τους πολίτες» με αφηγήματα περί αναπόφευκτης σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το 2025 «καθοριστικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν περισσότερους από 300 οικισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στη φθορά των ουκρανικών δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με δυτικό στρατιωτικό υλικό.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι θέσεις και τα προγεφυρώματα που εξασφάλισε ο ρωσικός στρατός τους τελευταίους μήνες, σε συνδυασμό με την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πεδίο της μάχης, επιτρέπουν την αύξηση του ρυθμού των επιθετικών επιχειρήσεων σε περιοχές στρατηγικής σημασίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνθήκες αυτές δημιουργούν τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Πούτιν έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Δύση, δηλώνοντας ότι η Ρωσία εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική οδό, ωστόσο προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, η Μόσχα θα επιδιώξει την «απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών» μέσω στρατιωτικών μέσων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενίσχυση των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει συστηματικά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί αποτέλεσμα μακροχρόνιου και οργανωμένου σχεδιασμού.

Τέλος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε τη συνέχιση των προγραμμάτων ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ γνωστοποίησε ότι το πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Ρωσία, καθώς, όπως είπε, αποτελούν βασικό πυλώνα αποτροπής και εγγύηση της εθνικής ασφάλειας της χώρας.