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Από το Κολωνάκι στη Μύκονο: Η στρατηγική επέκταση του Monreale
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
14:29 - 17 Δεκ 2025

Από το Κολωνάκι στη Μύκονο: Η στρατηγική επέκταση του Monreale

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για το Monreale, το premium brand αρωμάτων που συνεχίζει να κερδίζει χώρο στην ελληνική και διεθνή αγορά, μένοντας πιστό στη φιλοσοφία της υψηλής αισθητικής και της εκλεπτυσμένης αρωματικής εμπειρίας. Μετά την επιτυχημένη πορεία του flagship store στο Κολωνάκι, το brand έκανε το επόμενο βήμα ανοίγοντας ένα νέο φυσικό κατάστημα στη Μύκονο, μια κίνηση που ενίσχυσε ουσιαστικά την εξωστρέφεια και τη δυναμική του.

Η παρουσία στη Μύκονο απέδειξε ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ότι το Monreale απευθύνεται σε ένα απαιτητικό, διεθνές κοινό. Η τουριστική σεζόν κινήθηκε ιδιαίτερα θετικά, με αυξημένη ζήτηση για αρώματα υψηλής ποιότητας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του brand σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς πολυτελών εμπειριών παγκοσμίως. Η επαφή με επισκέπτες από όλο τον κόσμο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το διεθνές προφίλ του Monreale, σε μια περίοδο που το brand επεκτείνει τη διάθεσή του στο εξωτερικό μέσω επιλεγμένων συνεργασιών.

Τα αρώματα του Monreale ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τα υψηλής ποιότητας συστατικά τους, προσφέροντας μια αίσθηση προσωπικής έκφρασης και σύγχρονης πολυτέλειας.

Με την επιτυχημένη και ανοδική πορεία του το 2025, το Monreale εισέρχεται στη νέα χρονιά με στόχο να συνεχίσει την ανάπτυξή του. Η διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας, η ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων εμπειριών για το κοινό αποτελούν βασικές προτεραιότητες, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη του brand στο χώρο της premium αρωματοποιίας.

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