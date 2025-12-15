Bitcoin: Καταρρέει κάτω από τα $86.000 - Κύμα ρευστοποιήσεων $210 εκατ. σε μια ώρα

Η ηρεμία γύρω από τα 90.000 δολάρια δεν κράτησε πολύ, καθώς το Bitcoin κατρακύλησε ξανά το απόγευμα της Δευτέρας 15/12 κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανικής συνεδρίασης.

Το βασικό κρυπτονόμισμα βρισκόταν κοντά στα 90.000 δολάρια το μεσημέρι της Δευτέρας, αλλά ξαφνικά υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, στα 86.345,90 δολάρια το απόγευμα της Δευτέρας παρουσιάζοντας πτώση 2,82%, ενώ το βράδυ της Δευτέρας έπεσε και κάτω από τα 86.000 δολάρια, στα 85.755 με τις απώλειες να αγγίζουν το 3,16%. Όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα, η εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα ασταθής λόγω σημαντικών οικονομικών δεδομένων που πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής κύριος λόγος για την τρέχουσα πτώση, εκτός από τις αλλαγές στις πιθανότητες για τον επόμενο πρόεδρο της Federal Reserve, όπως ανέφερε ο Walter Bloomberg.

Πέρα από το BTC, πολλά άλλα altcoins ακολουθούν την πτωτική πορεία. Το Ethereum πλησιάζει να υποχωρήσει κάτω από τα 3.000 δολάρια μετά από πτώση 4,4% μόνο την τελευταία ώρα, με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να φτάσει σύντομα τα 2.500 δολάρια. Το XRP έχει πέσει κατά 3% σε μία ώρα και έχασε την στήριξη στα 2,00 δολάρια. Το BNB κατρακύλησε κατά 4% στον ίδιο χρόνο, όπως και το SOL.

Αναμενόμενα, η συνολική αξία των ρευστοποιημένων θέσεων αυξάνεται. Μόνο την τελευταία ώρα, 210 εκατ. δολάρια κυρίως σε long θέσεις έχουν καταστραφεί, ενώ το ποσό για τις τελευταίες 24 ώρες φτάνει τα 450 εκατ. δολάρια.

Το BTC και το ETH ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των ρευστοποιήσεων, με 66 εκατ. και 65 εκατ. δολάρια σε long θέσεις να καταστρέφονται ανά ώρα αντίστοιχα. Περίπου 145.000 traders έχουν υποστεί ρευστοποιήσεις ημερησίως.