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TotalEnergies: Πουλά το 50% των ελληνικών ΑΠΕ έναντι €254 εκατ. - Διατηρεί τον έλεγχο των έργων
Επιχειρήσεις
14:32 - 17 Δεκ 2025

TotalEnergies: Πουλά το 50% των ελληνικών ΑΠΕ έναντι €254 εκατ. - Διατηρεί τον έλεγχο των έργων

Reporter.gr Newsroom
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Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies ανακοίνωσε την Τετάρτη 17/12 ότι συμφώνησε να πουλήσει το 50% ενός χαρτοφυλακίου 424 μεγαβάτ από αιολικά και ηλιακά έργα στην Ελλάδα στην ισπανική επενδυτική εταιρεία Asterion Industrial Partners έναντι 254 εκατομμυρίων ευρώ (297,36 εκατομμύρια δολάρια) αναφέρει το Reuters.

Η συμφωνία αποτιμά το χαρτοφυλάκιο στα 508 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ ανά εγκατεστημένο μεγαβάτ. Η TotalEnergies διαθέτει συνολικά 32 γιγαβάτ εγκατεστημένης ανανεώσιμης ισχύος παγκοσμίως, πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες πετρελαϊκές εταιρείες αλλά βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική πώλησης μειοψηφικών μετοχικών συμμετοχών σε ήδη κατασκευασμένα αιολικά και ηλιακά πάρκα για την αύξηση των αποδόσεων από τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σε πολλές αγορές αποφέρουν σταθερές τιμές που καθορίζονται από την κυβέρνηση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Η γαλλική εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα ελληνικά έργα και θα διατηρήσει το 50% των μετοχών της. Σκοπεύει να εμπορεύεται και να πουλά το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μόλις λήξουν οι ρυθμιζόμενες τιμές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Total αντιμετωπίζει πιέσεις από τους επενδυτές να επιταχύνει τις αποεπενδύσεις και να μειώσει τα επίπεδα χρέους της εντός του έτους, μετά από μια σειρά εξαγορών που οδήγησαν το λόγο χρέους προς ίδια κεφάλαια να διπλασιαστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

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