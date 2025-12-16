Ηχηρές απώλειες στην αγορά crypto – Πώς εξηγείται η απότομη πτώση του Bitcoin

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο δεν ήταν ευνοϊκό για τους αισιόδοξους επενδυτές των κρυπτονομισμάτων, καθώς ολόκληρη η αγορά κατέγραψε μια αιφνίδια και έντονη πτώση.

Συγκεκριμένα το Bitcoin (BTC) υποχώρησε πρόσκαιρα έως και τα 85.100 δολάρια, ενώ αρκετά δημοφιλή altcoins σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Η σταθεροποίηση του Bitcoin στη ζώνη των 90.000 δολαρίων αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς λίγες ώρες αργότερα η τιμή του κατρακύλησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, κοντά στα 85.000 δολάρια. Σε πρώτη ανάγνωση, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιος προφανής καταλύτης για το ξεπούλημα, ωστόσο μια πιο προσεκτική ανάλυση αποκαλύπτει ορισμένες πιθανές αιτίες.

Μία από αυτές είναι η μειωμένη πιθανότητα ο Κέβιν Χάσετ, που διάκειται φιλικά στα κρυπτονομίσματα, να αναλάβει τη θέση του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η πλατφόρμα Polymarket πλέον δίνει προβάδισμα στον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πτώση προς τα 85.100 δολάρια φαίνεται πως αποτέλεσε –τουλάχιστον προς το παρόν– ένα τοπικό χαμηλό, καθώς οι αγοραστές επανεμφανίστηκαν και ανέκτησαν μέρος των απωλειών, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή γύρω από τα 86.300 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε στα περίπου 3,03 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια μείωση της τάξης του 4,1%.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), το Bitcoin βυθίζεται σε ημερήσια βάση κατά 2,72% στα 87.288,52 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει ηχηρές ζημιές 6,24% στα 2.959,48 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana υποχωρεί κατά 3,26% στα 128,54 δολάρια, το Monero σημειώνει άνοδο 0,62% στα 417,00 δολάρια και το LEO Τoken ενισχύεται κατά 1,08% στα 9,43 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin χάνει 2,30% στα 79,12 δολάρια, το Polkadot καταγράφει απώλειες 4,14% στα 1,92 δολάρια και το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με απώλειες 4,01% στα 5,27 δολάρια.