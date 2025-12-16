ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηχηρές απώλειες στην αγορά crypto – Πώς εξηγείται η απότομη πτώση του Bitcoin
Νομίσματα
14:30 - 16 Δεκ 2025

Ηχηρές απώλειες στην αγορά crypto – Πώς εξηγείται η απότομη πτώση του Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο δεν ήταν ευνοϊκό για τους αισιόδοξους επενδυτές των κρυπτονομισμάτων, καθώς ολόκληρη η αγορά κατέγραψε μια αιφνίδια και έντονη πτώση.

Συγκεκριμένα το Bitcoin (BTC) υποχώρησε πρόσκαιρα έως και τα 85.100 δολάρια, ενώ αρκετά δημοφιλή altcoins σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Η σταθεροποίηση του Bitcoin στη ζώνη των 90.000 δολαρίων αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς λίγες ώρες αργότερα η τιμή του κατρακύλησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, κοντά στα 85.000 δολάρια. Σε πρώτη ανάγνωση, δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιος προφανής καταλύτης για το ξεπούλημα, ωστόσο μια πιο προσεκτική ανάλυση αποκαλύπτει ορισμένες πιθανές αιτίες.

Μία από αυτές είναι η μειωμένη πιθανότητα ο Κέβιν Χάσετ, που διάκειται φιλικά στα κρυπτονομίσματα, να αναλάβει τη θέση του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η πλατφόρμα Polymarket πλέον δίνει προβάδισμα στον Κέβιν Γουόρς, ο οποίος διατηρεί πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων και έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πτώση προς τα 85.100 δολάρια φαίνεται πως αποτέλεσε –τουλάχιστον προς το παρόν– ένα τοπικό χαμηλό, καθώς οι αγοραστές επανεμφανίστηκαν και ανέκτησαν μέρος των απωλειών, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή γύρω από τα 86.300 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε στα περίπου 3,03 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια μείωση της τάξης του 4,1%.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), το Bitcoin βυθίζεται σε ημερήσια βάση κατά 2,72% στα 87.288,52 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει ηχηρές ζημιές 6,24% στα 2.959,48 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana υποχωρεί κατά 3,26% στα 128,54 δολάρια, το Monero σημειώνει άνοδο 0,62% στα 417,00 δολάρια και το LEO Τoken ενισχύεται κατά 1,08% στα 9,43 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin χάνει 2,30% στα 79,12 δολάρια, το Polkadot καταγράφει απώλειες 4,14% στα 1,92 δολάρια και το TRUMP συνεχίζει την πτωτική του πορεία με απώλειες 4,01% στα 5,27 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειρότερη επίδοση ετών για το πετρέλαιο: Βουτιά κοντά στο 3% λόγω πιθανού πλεονάσματος
Εμπορεύματα

Χειρότερη επίδοση ετών για το πετρέλαιο: Βουτιά κοντά στο 3% λόγω πιθανού πλεονάσματος

Μητσοτάκης: Δημιουργία διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα - Εκλογές το 2027, υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δημιουργία διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα - Εκλογές το 2027, υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο

Η Κομισιόν κάνει πίσω στις πράσινες δεσμεύσεις: «Φρένο» στην πλήρη απαγόρευση των κινητήρων καύσης από το 2035
Ειδήσεις

Η Κομισιόν κάνει πίσω στις πράσινες δεσμεύσεις: «Φρένο» στην πλήρη απαγόρευση των κινητήρων καύσης από το 2035

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών
Εμπορεύματα

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών
Νομίσματα

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου
Νομίσματα

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ