Ήπια ανάκαμψη στα crypto: Ώθηση από το «άλμα» του χρυσού – Πέριξ των $90.000 το Bitcoin

Η τιμή του Bitcoin δείχνει σημάδια μίας ήπιας, αλλά σταθερής, ανάκαμψης, καθώς το περιουσιακό στοιχείο πλησίασε τα 90.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από το απρόσμενο roller coaster της προηγούμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, τα περισσότερα μεγάλα altcoins έχουν καταγράψει επίσης μικρά κέρδη, με το Ethereum (ETH) να επανακατακτά το σημαντικό επίπεδο των 3.000 δολαρίων, ενώ το Binance Coin (BNB) παραμένει σταθερό πάνω από τα 860 δολάρια.

Με μία σύντομη αναδρομή, θα θυμηθούμε πως η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα, με το Bitcoin να «παίζει» από τα 84.500 δολάρια μέχρι τα 90.000 δολάρια. Τελικά, οι αγοραστές επιβλήθηκαν, βοηθώντας τον «βασιλιά» των crypto να ανακάμψει στα 88.000 δολάρια για αρκετές ημέρες, μέχρι που σήμερα το πρωί (22/12) άρχισε να ανεβαίνει ξανά, κατακτώντας τα 90.000 δολάρια, μετά από πολλές ημέρες.

Σε αυτά τα επίπεδα παραμένει μέχρι και τώρα, καθώς λίγο πριν τις 15:00 (ωρα Ελλάδος) «παίζει» στα 90.132,31 δολάρια με κέρδη της τάξης του 1,67%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέβηκε στο 57,5%.

Από την άλλη, το Ethereum – που είχε πρόσφατα υποχωρήσει στα 2.800 δολάρια – έχει κατακτήσει ξανά τα 3.000 δολάρια, «παίζοντας» στα 3.056,32 δολάρια με κέρδη 2,17%.

Την ίδια στιγμή, το Binance Coin διαπραγματεύεται στα 886,51 δολάρια με κέρδη 0,94%, ενώ το Solana ισορροπεί στα 126,9 δολάρια με κέρδη 1,03%, το Dogecoin «παίζει» στο 0,1333 δολάριο (+1,18%) και το Cardano στο 0,3729 δολάριο (+1,34%).

Εν τω μεταξύ, το Monero ως συνήθως πηγαίνει αντίθετα απ’ το ρεύμα και διαπραγματεύεται με απώλειες 1,27% στα 467,22 δολάρια, ενώ από την άλλη το Hype σημειώνει εντυπωσιακά κέρδη της τάξης του 4,38% στα 25,25 δολάρια και το Litecoin κινείται ήπια ανοδικά (+0,95%) στα 77,87 δολάρια, ενώ το Shiba Inu χάνει για 0,20% το πρόσημο και πέφτει στο 0,000007329 δολάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανέβει κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα και έφτασε τα 3,120 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ώθηση από το ράλι του χρυσού

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν ιστορικά υψηλά, φέρνοντας θετικά νέα και για τα ψηφιακά tokens που υποστηρίζονται από τον χρυσό, παραδοσιακά θεωρούμενο ως ασφαλές καταφύγιο. Το XAUT, το μεγαλύτερο token χρυσού σε όρους κεφαλαιοποίησης αγοράς, ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό 4.425 δολαρίων, ενώ τα PAXG και KAU σημείωσαν επίσης άνοδο, ανεβάζοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση των χρυσού-backed tokens στα 4,38 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως σχολίασε ο Timothy Misir, επικεφαλής ερευνών της BRN: «Το μήνυμα είναι σαφές. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αντισταθμίζουν τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, αντί να επενδύουν επιθετικά σε ρίσκο. Αυτή η διαφοροποίηση περιορίζει τον ενθουσιασμό για τα κρυπτονομίσματα, ακόμη και καθώς οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται».

Παρά την ενθαρρυντική αύξηση των τιμών, για μια βιώσιμη ανάκαμψη απαιτείται ανανεωμένο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, το οποίο προς το παρόν φαίνεται να έχει μειωθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα, τα επενδυτικά προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρημένα παγκοσμίως κατέγραψαν καθαρές εκροές για πρώτη φορά μετά από τέσσερις εβδομάδες, χάνοντας 952 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την CoinShares.

Στα παράγωγα, το ενδιαφέρον ανοικτών θέσεων (open interest) σε BTC, ETH, HYPE και BNB σημείωσε μικρές αυξήσεις, ενώ άλλα σημαντικά κρυπτονομίσματα παρουσίασαν εκροές κεφαλαίων. Οι θέσεις BTC με μόχλευση αυξάνονται στο Bitfinex, χαρακτηριστικό συχνά των παρατεταμένων αγορών σε bear markets. Η 30ήμερη προϋπολογισμένη μεταβλητότητα του BTC παραμένει σταθερή στο 45%, ενώ αυτή του ETH μειώθηκε στο 70%, χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Οκτωβρίου.

Στην CME, το open interest σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης BTC έπεσε κάτω από 120.000 BTC για πρώτη φορά από τις αρχές του 2024, δείχνοντας περιορισμένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών. Τα BCH, SHIB, WLFI και TON εμφανίζουν αρνητικά ποσοστά χρηματοδότησης στις συνεχείς αγορές, υποδεικνύοντας προτίμηση για short θέσεις.