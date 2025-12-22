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Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 2% εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Συνεχίζεται το ράλι και στα μέταλλα
Εμπορεύματα
14:10 - 22 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Κέρδη άνω του 2% εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Συνεχίζεται το ράλι και στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, Δευτέρα (22/12), καθώς οι αγοραστές πήραν το πάνω χέρι εξαιτίας της αυξημένης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, αλλά και των φόβων για περιορισμένη προσφορά στο επόμενο διάστημα, λόγω της γενικής γεωπολιτικής αναταραχής.  

Βασικοί παράγοντες που καθοδηγούν την αγορά σήμερα είναι, από τη μία πλευρά, η σκληρή γραμμή του Λευκού Οίκου προς τη Βενεζουέλα, με τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εις βάρος των δεξαμενόπλοιων, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόκληση οικονομικής ασφυξίας στη χώρα. Και από την άλλη, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το αργό πετρέλαιο διαπραγματεύεται στα 57,66 δολάρια με κέρδη 2,02% και το Brent στα 61,66 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 1,97%.

Σημειώνεται ότι το πρωί το Brent είχε «σκαρφαλώσει» λίγο πιο πάνω από τα 61 δολάρια/βαρέλι και το αργό είχε ξεπεράσει για λίγο τα 57,05 δολάρια/βαρέλι.

Απώλειες 1% για τα futures φυσικού αερίου

Την ίδια στιγμή τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου για το φυσικό αέριο «παίζουν» στα 27.865 δολάρια η μεγαβατώρα με απώλειες κοντά στο 1,051%.

Συνεχίζει το ράλι ο χρυσός – Ανοδικά χαλκός και ασήμι

Εν τω μεταξύ, ο χρυσός συνεχίζει να σπάει τα «κοντέρ», σκαρφαλώνοντας στα 4.443,25 δολάρια η ουγγιά με κέρδη 1,28%, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται στα 66,013 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 2,25%. Και ο χαλκός οδεύει, επίσης, ανοδικά με κέρδη 0,13% στα 5,5173 δολάρια.

Σημειώνεται ότι σε ετήσιο επίπεδο, ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 67% από τις αρχές του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς «έσπασε» διαδοχικά το φράγμα των 3.000 και 4.000 δολαρίων/ουγγιά.

Η Goldman Sachs, μάλιστα, είναι μία από τις πολλές τράπεζες που εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026, προβλέποντας ένα βασικό σενάριο 4.900 δολαρίων ανά ουγγιά, με πιθανούς ανοδικούς κινδύνους. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι επενδυτές μέσω ETF αρχίζουν να ανταγωνίζονται τις κεντρικές τράπεζες για την περιορισμένη φυσική προσφορά χρυσού.

Εντυπωσιακή, δε, είναι και η πορεία του ασημιού, που έχει εκτιναχθεί σε ετήσιο επίπεδο κατά 138%, υπεραποδίδοντας έναντι του χρυσού, με στήριξη από ισχυρές επενδυτικές εισροές και επίμονους περιορισμούς στην προσφορά.

Στο συνάλλαγμα, το δολάριο χάνει κατά 0,20% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,734 δολάριο προς ευρώ. Την ίδια στιγμή, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,44% και προς την λίρα Αγγλίας, με την ισοτιμία να ισορροπεί στο 1,3498 λίρα προς δολάριο, ενώ η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,23% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 0,8732 ευρώ/στερλίνα.

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