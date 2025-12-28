Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin

Η υποτονική πορεία της τιμής του Bitcoin κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025 συνεχίζεται, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σταθεροποιείται στη ζώνη μεταξύ των 87.500 και 88.000 δολαρίων. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα περισσότερα altcoins, με ελάχιστη έως μηδενική μεταβλητότητα στα μεγάλα κεφαλαιοποιημένα νομίσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Κυριακής (28/12) το Bitcoin σημειώσει ημερήσια άνοδο 0,41% στα 87.821,76 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο που διήρκεσε περίπου δέκα ημέρες, το Bitcoin εμφάνισε –όπως ήταν αναμενόμενο– σημάδια σταθερότητας κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων. Την προηγούμενη χρηματιστηριακή εβδομάδα, η τιμή του απορρίφθηκε αρκετές φορές κοντά στο ψυχολογικό όριο των 90.000 δολαρίων, με την πιο απότομη αντίδραση να σημειώνεται μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ για τον Νοέμβριο, τα οποία ήταν σαφώς καλύτερα από τις προβλέψεις.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε γρήγορα προς την αντίσταση των 90.000 δολαρίων, όπου όμως αντιμετώπισε έντονες ρευστοποιήσεις, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει απότομα σε χαμηλό πολλών εβδομάδων στα 84.400 δολάρια. Μετά από αυτή την πτώση, οι αγοραστές ανέλαβαν και πάλι τον έλεγχο, πυροδοτώντας μια αξιόλογη ανοδική αντίδραση, η οποία κορυφώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου με άνοδο έως τα 90.400 δολάρια.

Ωστόσο, η αδυναμία του Bitcoin να διασπάσει αυτό το επίπεδο συνεχίστηκε, οδηγώντας την τιμή του στα 86.400 δολάρια την παραμονή των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια, σημείωσε ανάκαμψη έως τα 89.600 δολάρια την Παρασκευή, αλλά οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά, πιέζοντας την τιμή κάτω από τα 86.800 δολάρια σχεδόν άμεσα. Από τότε, το BTC κινείται ήρεμα μέσα σε ένα στενό εύρος διακύμανσης και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κοντά στα 88.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin παραμένει περίπου στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko (CG), ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται στο 57,3%.

Την ίδια ώρα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση και ανέρχεται πλέον στα 3,06 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Τέλος, όσον αφορά τα altcoins, το Ethereum σημειώνει κέρδη 0,36% στα 2.941,79 δολάρια, το XRP κερδίζει 0,98% στα 1,87 δολάρια και το Solana ενισχύεται κατά 1,36% στα 124,56 δολάρια.

Το Litecoin κινείται ανοδικά κατά 1,37% στα 79,20 δολάρια, το Polkadot σημειώνει κέρδη 5,83% στα 1,87 δολάρια και το TRUMP υποχωρεί κατά 0,22% στα 4,94 δολάρια.