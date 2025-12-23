Υπό πίεση η αγορά κρυπτονομισμάτων – Στο -22% το Bitcoin σε τριμηνιαία βάση

Το τελευταίο 24ωρο η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων συνέχισε την ασταθή πορεία της, με την πλειονότητα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να καταγράφει απώλειες.

Αυτό έρχεται μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες του Bitcoin —καθώς και των περισσότερων κορυφαίων altcoins— να ανακτήσουν κρίσιμα τεχνικά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες του 2025.

Αναλυτικότερα το Bitcoin επιχειρούσε τη Δευτέρα (22/12) να διασπάσει το επίπεδο των $90.000, σε αυτό που έμοιαζε με το πρώτο σημάδι βιώσιμης ανοδικής κίνησης τις τελευταίες ημέρες. Οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφόρησαν.

Οι συνολικές ρευστοποιήσεις για την ίδια περίοδο ανέρχονται περίπου στα $250 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα. Φυσικά, σχεδόν $200 εκατομμύρια από αυτά αφορούσαν θέσεις long, σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass.

Η πτώση ακολούθησε την ανοδική κίνηση πάνω από τα $90.000, με την τιμή να φτάνει έως και τα $90.536.

Με αυτά τα δεδομένα, το Bitcoin οδεύει προς το κλείσιμο του τέταρτου τριμήνου του 2025 με απώλειες περίπου 22%. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση τέταρτου τριμήνου από την περίοδο της bear market του 2018. Τα on-chain δεδομένα, οι μακροοικονομικές πιέσεις, καθώς και η αισθητή υποχώρηση της κερδοσκοπικής δραστηριότητας, δείχνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε μια εύθραυστη φάση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Τα περισσότερα κορυφαία altcoins κινούνται επίσης στο «κόκκινο». Το Ethereum απέτυχε να διατηρήσει την τιμή του πάνω από τα $3.000 και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται γύρω στα $2.950, καταγράφοντας απώλειες παρόμοιες με αυτές του Bitcoin.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 2,77% στα 87.702,14 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Ethereum καταγράφει ζημιές της τάξης του 2,92% στα 2.968,49 δολάρια.

Το XRP υποχωρεί κατά 1,54% στα 1,9 δολάρια, το Solana σημειώνει ζημιές 1,86% στα 124,59 δολάρια, και το Moreno βυθίζεται κατά 6,26% στα 438,20 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token υποχωρεί κατά 1,73% στα 8,07 δολάρια, το Litecoin σημειώνει πτώση 1,84% στα 76,74 δολάρια και το Polkadot χάνει 3,15% στα 1,7 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP ζημιώνεται κατά 1,56% και κινείται στα 4,94 δολάρια.