Τα κάλαντα του Ομπάμα

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε με φίλους και συγγενείς πολυτελείς διακοπές στο εξοχικό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.



Ασφαλώς, αυτή η αντίθεση σχολιάστηκε έντονα στις ΗΠΑ.

{https://www.instagram.com/reel/DSzExWxjCWI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}Όσο για τους δικούς μας πολιτικούς ως συνήθως υποδέχθηκαν στα γραφεία τους χορωδίες και πολιτιστικούς συλλόγους που τους είπαν τα παραδοσιακά κάλαντα. Όχι άσχημα, αλλά θα μπορούσαν κι αυτοί να ξεβολευτούν λίγο.Η λογική ότι αυτοί είναι οι σπουδαίοι που πηγαίνουν και τους λένε τα κάλαντα παιδιά από όλη την Ελλάδα είναι λίγο ξεπερασμένη.