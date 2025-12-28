ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα κάλαντα του Ομπάμα
Ανεμοδείκτης
09:10 - 28 Δεκ 2025

Τα κάλαντα του Ομπάμα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Μπαράκ Ομπάμα πέρασε το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων σε νοσοκομείο παίδων στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε με φίλους και συγγενείς πολυτελείς διακοπές στο εξοχικό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ασφαλώς, αυτή η αντίθεση σχολιάστηκε έντονα στις ΗΠΑ.

{https://www.instagram.com/reel/DSzExWxjCWI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Όσο για τους δικούς μας πολιτικούς ως συνήθως υποδέχθηκαν στα γραφεία τους χορωδίες και πολιτιστικούς συλλόγους που τους είπαν τα παραδοσιακά κάλαντα. Όχι άσχημα, αλλά θα μπορούσαν κι αυτοί να ξεβολευτούν λίγο.

Η λογική ότι αυτοί είναι οι σπουδαίοι που πηγαίνουν και τους λένε τα κάλαντα παιδιά από όλη την Ελλάδα είναι λίγο ξεπερασμένη.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 10:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Πώς διέλυσε ο Τραμπ τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν – Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Πώς διέλυσε ο Τραμπ τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν – Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή

Τραμπ προς Netflix: Απαιτεί την αποπομπή κορυφαίας συμβούλου των Ομπάμα και Μπάιντεν από το ΔΣ
Ειδήσεις

Τραμπ προς Netflix: Απαιτεί την αποπομπή κορυφαίας συμβούλου των Ομπάμα και Μπάιντεν από το ΔΣ

Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες
Ειδήσεις

Ομπάμα: Οι πιθανότητες να υπάρχουν εξωγήινοι είναι τεράστιες 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ