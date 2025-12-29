Bitcoin: Νέα «απόρριψη» από τα $90.000 και επιστροφή στη ζώνη των $87.000

Σαν να ζούμε déjà vu τις τελευταίες εβδομάδες, το Bitcoin (BTC) έφτασε λίγο πάνω από τα $90.000 τη Δευτέρα 29/12 το πρωί, μόνο για να απορριφθεί απότομα και να επιστρέψει σχεδόν στην αρχική του τιμή λίγο αργότερα.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει καθαρά την αδυναμία του BTC να διασπάσει την αντίσταση των $90.000, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων. Στην πραγματικότητα, έχει απορριφθεί τουλάχιστον έξι φορές από τις 16 Δεκεμβρίου.

Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, προσπάθησε δύο φορές χωρίς αποτέλεσμα. Τη Δευτέρα, έφτασε τα $90.500, αλλά οι πωλητές ανέλαβαν δράση και το οδήγησαν κάτω κατά 4.000 δολάρια τις επόμενες μέρες. Μία ακόμα αποτυχημένη προσπάθεια έγινε την Παρασκευή, αλλά αυτή τη φορά το BTC δεν κατάφερε ούτε να φτάσει τα $90.000.

Ακολούθησαν μερικές ημέρες πλευρικής κίνησης, με το Bitcoin να παραμένει μεταξύ $87.000 και $88.000. Οι αγοραστές επανήλθαν σήμερα νωρίς, σπρώχνοντας το κρυπτονόμισμα σε νέο εβδομαδιαίο υψηλό $90.400.

Ωστόσο, το σενάριο επαναλήφθηκε. Η απότομη πτώση μετά την προσωρινή άνοδο (dead-cat bounce) οδήγησε ξανά το BTC κάτω από τα $88.000, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται στα 86.969,88 δολάρια με πτώση της τάξης του 0,95%.

Η κεφαλαιοποίησή του είναι πλέον $1,75 τρισ., ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ξεπερνά το 57% στο CoinGecko.

Altcoins: Ακολούθησαν την πτωτική πορεία του BTC

Οι περισσότερα μεγάλα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, με το Ethereum (ETH) να κινείται πάνω και κάτω από τα $3.000 μέσα σε λίγες ώρες, φτάνοντας πάνω από τα $3.000 και κοντά στα $3.050. Ωστόσο, πλέον διαπραγματεύεται στα $2.937,50 παρουσιάζοντας απώλειες 0,91%. Το BNB επέστρεψε στα $849,09 με πτώση 0,75%, ενώ το XRP υποχώρησε κάτω από την κρίσιμη στήριξη των $1,90 στα 1,86 και πτώση 0,28%.

Σε ημερήσια βάση, το SOL, ZEC και DOGE εμφανίζουν μικρή άνοδο, ενώ το BCH έχει χάσει τη μεγαλύτερη αξία μεταξύ των μεγάλων altcoins. Το CC είναι αυξημένο σχεδόν 4%, φτάνοντας τα $0,125.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε και μειώθηκε κατά $70 δισ. μέσα σε λίγες ώρες σήμερα και πλέον διαμορφώνεται στα $3,06 τρισ. στο CoinGecko.