Συγκρατημένη αισιοδοξία και μετρημένες κινήσεις στα crypto – Κοντά στα $90.000 το Bitcoin

Επιφυλακτικότητα δείχνουν οι σημερινές ήπιες διακυμάνσεις στην αγορά crypto, με τα ψηφιακά νομίσματα να καταγράφουν μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τις 90.000 δολάρια, αφού δοκίμασε υψηλότερα επίπεδα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το Ethereum έχει διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 3.000 δολαρίων, το οποίο πολλοί traders θεωρούν κομβικό επίπεδο στήριξης. Αντίθετα, το XRP έχει υποχωρήσει κάτω από τα 2 δολάρια, προκαλώντας βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα στους κατόχους του.

Στοιχεία από τις Analytics Insight και MSN επιβεβαιώνουν ότι οι πιέσεις πώλησης έχουν αυξηθεί ελαφρώς στα βασικά νομίσματα, αν και οι όγκοι συναλλαγών παραμένουν σταθεροί.

Γενικά, το επενδυτικό κλίμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συγκρατημένα αισιόδοξο. Τα επίπεδα φόβου δεν είναι υψηλά, αλλά και ο ενθουσιασμός έχει περιοριστεί μετά τα πρόσφατα κέρδη, καθώς οι αγορές έχουν πατήσει pause, πράγμα συνηθισμένο μετά από ένα έντονο ράλι.

Για πολλούς επενδυτές, η «χλιαρή» αυτή φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η αγορά, αφορά την κατανόηση των επιπέδων στήριξης, των ζωνών αντίστασης και των παραγόντων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν την επόμενη μεγάλη κίνηση. Υπό μία έννοια, οι traders αναζητούν και πάλι επιβεβαίωση και ασφάλεια, πριν επιχειρήσουν να ωθήσουν ξανά τις τιμές προς τα πάνω.

Κι ενώ οι ιδιώτες επενδυτές εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι στις βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς, το θεσμικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με αρκετά funds να αυξάνουν σταδιακά την έκθεσή τους, αξιοποιώντας τις διορθώσει.

Οι τεχνικοί δείκτες βοηθούν να εξηγηθεί η σημερινή εικόνα.

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) του Bitcoin βρίσκεται κοντά σε ουδέτερα επίπεδα, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι ούτε υπεραγορασμένο ούτε υπερπουλημένο. Οι κινητοί μέσοι όροι εξακολουθούν να δείχνουν ανοδική τάση σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Παράλληλα, το γράφημα του Ethereum δείχνει ενοποίηση πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, στοιχείο που συχνά θεωρείται θετικό.

Την ίδια στιγμή, το XRP εμφανίζει βραχυπρόθεσμη αδυναμία, όμως οι μακροπρόθεσμες τάσεις παραμένουν ανέπαφες. Για τους νέους επενδυτές, αυτό σημαίνει ότι η αγορά «ξεκουράζεται», δεν αντιστρέφεται.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και τεχνικές αναλύσεις, υπάρχει η εκτίμηση ότι το Bitcoin μέσα στις επόμενες μέρες κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί μεταξύ 88.000 και 92.000 δολαρίων και το Ethereum μεταξύ 2.950 και 3.200 δολαρίων, ενώ το XRP δεν αποκλείεται να καταφέρει να «σπάσει» το φράγμα των 2 δολαρίων.

Τα σημαντικά μάκρο

Οι παγκόσμιοι μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά σχετίζονται με τη διαμόρφωση των επιτοκίων, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τη θέση του δολαρίου.

Σε σχέση με τα επιτόκια, ένα σταθερό περιβάλλον ευνοεί τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα, ενώ τυχόν αιφνίδιες αυστηρότερες πολιτικές θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως βασικό μέλημα των traders είναι ο έλεγχος του ρίσκου και όχι το να κινηθούν επιθετικά. Έτσι, πολλοί επιλέγουν μακροπρόθεσμη στρατηγική, αγνοώντας τον «θόρυβο» και εστιάζοντας στη συσσώρευση σε διορθώσεις.

Πάντως, παρά τη μεταβλητότητα, η μακροπρόθεσμη εικόνα στα crypto φαίνεται πως παραμένει καλή: η υιοθέτηση αυξάνεται, οι υποδομές βελτιώνονται και η θεσμική συμμετοχή διευρύνεται

Το αφήγημα της περιορισμένης προσφοράς του Bitcoin παραμένει ισχυρό, ενώ ο ρόλος του Ethereum ως πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων ενισχύεται συνεχώς.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης κινείται στα 89.942 δολάρια, με κέρδη 1,41%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,8 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά το 57,4%.

Παράλληλα, το Ethereum «παίζει» μια ανάσα από τα 3.000 δολάρια, αφού καταφέρνει να σπάσει το φράγμα των 2.985 δολαρίων με κέρδη 1,93%.

Το XRP παραμένει κάτω από τα 2 δολάρια, «κολλημένο» στο 1,95 δολάριο, παρά το ότι ενισχύεται κατά 2,7%.

Το Solana αγγίζει τα 130,20 δολάρια με κέρδη 2,25%, το Cardano «παίζει» στο 0,3637 δολάριο με άνοσο 2,55% και το Dogecoin κινείται στο 0,1258 δολάριο, κερδίζοντας 2,48%.

Το Monero κινείται, επίσης, στα «πράσινα», με κέρδη 2,05% στα 511,25 δολάρια, ενώ το Litecoin σημειώνει μικρή άνοδο (+0,81%) στα 68,43 δολάρια και το Shiba Inu ανεβαίνει κατά 1,10% στο 0,000007935 δολάριο.

Με αυτές τις μεταβολές, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανακτήσει περίπου 100 δισ. δολάρια από το χθεσινό χαμηλό και ανέρχεται πλέον στα 3,135 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του CG.