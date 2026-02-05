«Μαύρη Πέμπτη» στα crypto: Κάτω των $70.000 το Bitcoin – Απώλειες $170 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση
14:41 - 05 Φεβ 2026

«Μαύρη Πέμπτη» σήμερα (5/2) στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης να έχει υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των 70.000 δολαρίων, ενώ τα περισσότερα ψηφιακά νομίσματα σημειώνουν αθρόες απώλειες, μερικές εξ αυτών ακόμη και διψήφιες.  

Πιο αναλυτικά, λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 69.371,05 δολάρια με χασούρα 8,80% σε 24ωρη βάση. Η κεφαλαιοποίησή του έχει καταρρεύσει στα 1,410 τρισ. δολάρια στο CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins διατηρείται στο 57%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum υποχωρεί κατά 8,23% στα 2.057,67 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ χάνει 10,02% στα 675,80 δολάρια και το Solana «παίζει» στα 88,97 δολάρια με απώλειες 7,74%.

Το Dogecoin χάνει 8,82% στο 0,09784 δολάριο και το Cardano πέφτει κατά 8,97% στο 0,2695 δολάριο, ενώ το Monero κάνει «βουτιά» της τάξης του 9,87%, η οποία το φέρνει στα 350,18 δολάρια και το Shiba Inu χάνει 8,18% το 0,000006216 δολάριο. Το Litecoin, από τη μεριά του, υποχωρεί κατά 7,17% στα 55,66 δολάρια, ενώ το Cronos σημειώνει μεγάλες απώλειες (-9,95%) στο 0,007608 δολάριο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ήδη χάσει 170 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον βρίσκεται κάτω από τα 2,5 τρισ. δολάρια στο CoinGecko.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Πριν από περίπου μία εβδομάδα το Bitcoin διαπραγματευόταν στα 90.000 δολάρια, ωστόσο οι πιέσεις της αγοράς το ώθησαν σε μεγάλη πτώση. Μάλιστα, η κατακρήμνιση του κορυφαίου κρυπτονομίσματος συνέπεσε με τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά και στα μέταλλα.

Στην ουσία, στην αγορά επικράτησε η τάση για αποφυγή του ρίσκου, με τη ζήτηση στην spot αγορά crypto να έχει ατονήσει, παρά το γεγονός ότι οι όγκοι των συναλλαγών παραμένουν αυξημένοι.

Στιγμιαία νωρίτερα το Bitcoin βρέθηκε πάνω από τα 70.000 δολάρια, καθώς μπήκαν στο παιχνίδι νέοι αγοραστές, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το επίπεδο. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα, υποδηλώνοντας – σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις – ότι νέα κεφάλαια παραμένουν σε αναμονή και δεν επενδύονται επιθετικά στις πτώσεις.

Η μακροοικονομική αβεβαιότητα παραμένει «κλειδί» για την κατανόηση του κλίματος που διαμορφώνεται στις αγορές. Οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους γύρω από τα επιτόκια στις ΗΠΑ, εν μέσω φημών για την ηγεσία της Federal Reserve και τον κίνδυνο ενίσχυσης του δολαρίου, που συνήθως ασκεί πίεση σε περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin, τα οποία ευνοούνται από εύκολη ρευστότητα.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες είναι κατά βάση επιφυλακτικές. Η Galaxy Digital προειδοποιεί ότι χωρίς σαφή καταλύτη, το Bitcoin θα μπορούσε να επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα αν οι πωλήσεις συνεχιστούν. Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης έχει ήδη συντελεστεί, ενώ οι περισσότερες προβλέψεις συγκλίνουν σε πιθανό βυθό στην περιοχή των χαμηλών έως μεσαίων 60.000 δολάρια.

Εκτιμήσεις για το Ethereum – Κακές αποδόσεις, αλλά υψηλές συναλλαγές

Όσο για το Ethereum, o Tom Lee, επικεφαλής Έρευνας στη Fundstrat, θεωρεί ότι η πρόσφατη πτώση της τιμής του δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι το Ethereum έπεσε κυρίως λόγω της στροφής των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα και της έλλειψης μόχλευσης.

Ο Lee τόνισε επίσης ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του Ethereum παραμένουν ισχυρά παρά τη πτώση, η οποία το οδήγησε κάτω από το επίπεδο των 2.300 δολαρίων. Ωστόσο, οι επενδυτές τώρα στρέφουν το βλέμμα τους σε χαμηλής κεφαλαιοποίησης κρυπτονομίσματα για κέρδη πριν τα μεγάλα κρυπτονομίσματα ανακάμψουν.

Πάντως, η παγκόσμια ανασκόπηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων δείχνει ότι η πρόσφατη απόδοση του Ethereum ήταν η τρίτη χειρότερη στο πρώτο τρίμηνο (Q1) από την ίδρυσή του. Σύμφωνα με δεδομένα από την Coingecko, το Ether διαπραγματεύτηκε στα 2.293 δολάρια, σημειώνοντας πτώση άνω του 27% μέσα στον μήνα.

Ωστόσο, ο Tom Lee επιμένει ότι η πτώση πρέπει να θεωρηθεί ως απλώς ένα “shakeout”, καθώς το οικοσύστημα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρά θεμελιώδη. Συγκεκριμένα, οι ημερήσιες συναλλαγές Ethereum πρόσφατα σημείωσαν ιστορικό υψηλό, ενώ οι ενεργοί λογαριασμοί έφτασαν το 1 εκατομμύριο ημερησίως.

