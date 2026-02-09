Bitcoin: Ασκήσεις ισορροπίας κάτω από τα $70.000 και αυξημένη νευρικότητα στην αγορά
14:34 - 09 Φεβ 2026

Η αγορά crypto άνοιξε την εβδομάδα υπό πίεση, διευρύνοντας τις απώλειές της, μετά από ένα ασταθές Σαββατοκύριακο, ενώ το Bitcoin άρχισε να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης κοντά στα 70.000 δολάρια.  

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε πάνω από 2,8% τις τελευταίες 24 ώρες, παραμένει αρκετά μακριά από τα πρόσφατα χαμηλά των περίπου 60.000 δολαρίων. Ωστόσο, έχει δυσκολευτεί να ανακτήσει τη δυναμική του, μετά την έντονη πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με το αν η αγορά έχει εισέλθει σε bear phase ή δεν την περιμένει μεγαλύτερη «βουτιά».

Πάντως, για τους bulls του Bitcoin οι επιβραδυνόμενες πτωτικές κινήσεις αποτελούν ένδειξη εξάντλησης. Παρ’ όλα αυτά, η προσοχή στρέφεται στις μετοχές τεχνολογίας, κάποιες από τις οποίες άρχισαν να ανακάμπτουν, καθώς οι ανησυχίες για βαθύτερη κατάρρευση έχουν σταδιακά αρχίσει να υποχωρούν.

Ο δείκτης CoinDesk 5 (CD5) έχει χάσει μέχρι στιγμής 3,4%, με τα πέντε μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο ευρύτερος δείκτης CoinDesk 20 (CD20) έχει υποχωρήσει κατά 3,7%.

Θέση στα παράγωγα

Τα futures του Bitcoin εμφανίζουν σαφή αρνητική στροφή, καθώς το open interest (OI) μειώθηκε από 19 δισ. δολάρια σε 16 δισ. δολάρια την τελευταία εβδομάδα, καταγράφοντας μια περίοδο συνεχούς απομόχλευσης.

Οι χρηματοδοτικές (funding) τιμές σε Bybit (-2,24%) και Binance (-0,5%) έχουν γίνει αρνητικές (από ουδέτερες που ήταν προηγουμένως), υποδηλώνοντας ότι οι short sellers ηγούνται πλέον της αγοράς. Με το three-month basis να συμπιέζεται στο 3%, η θεσμική ζήτηση έχει υποχωρήσει, αντικατοπτρίζοντας ένα γενικότερο περιβάλλον παραγώγων με τη «risk-off» στρατηγική να κυριαρχεί.

Τα δεδομένα options επιβεβαιώνουν αυτήν την αμυντική στροφή, με το one-week 25-delta skew για το Bitcoin να ανεβαίνει στο 20% και το dominance των call να πέφτει στο 48%. Η δομή implied volatility (IV) είναι πλέον σε ακραία backwardation, με την front-end volatility στο 85,03% να υπερβαίνει κατά πολύ τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες (~50%). Πρόκειται για σημαντικό premium για άμεση προστασία απέναντι σε πιθανές βραχυπρόθεσμες πτώσεις τιμών.

Με δυο λόγια, οι επενδυτές πληρώνουν ακριβά για βραχυπρόθεσμη ασφάλεια, φοβούμενοι έντονες κινήσεις στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Coinglass, καταγράφηκαν ρευστοποιήσεις της τάξης των 397 εκατ. δολαρίων σε 24ωρες, με κατανομή 45-55% μεταξύ long και short. Οι ηγέτες στις ονομαστικές ρευστοποιήσεις ήταν: Bitcoin ($234 εκατ.), Erhereum ($74 εκατ.) και Solana ($14 εκατ.).

Το τοπίο στα tokens

Το crypto wallet Rainbow έκανε πρεμιέρα με το token RNBW την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά η εκκίνηση δεν ήταν ομαλή. Το έργο – βασισμένο στο Ethereum – εισήγαγε το token στο layer 2 δίκτυο Base, με την τιμή να καταρρέει στα 0,025 δολάρια, δηλαδή να σημειώνει πτώση 75% από το αρχικό ICO στα 0,10 δολάρια, μόλις δύο μήνες πριν. Από τότε η τιμή έχει ανακάμψει στα 0,031 δολάρια.

Η πτώση αυτή διέγραψε τις προσδοκίες των επενδυτών υψηλού ρίσκου που στοιχημάτιζαν σε fully diluted valuation (FDV) 100 εκατ δολάρια. Στο Polymarket, οι πιθανότητες αυτού του στοιχήματος έφτασαν σχεδόν το 80% νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το FDV τώρα κυμαίνεται κοντά στα 31 εκατ. δολάρια.

Στην καρδιά της αναστάτωσης βρέθηκαν καθυστερήσεις στη διανομή των tokens στους πρώτους αγοραστές και συμμετέχοντες στο on-chain rewards πρόγραμμα του Rainbow. Κάποιοι χρήστες ανέφεραν ότι ώρες μετά την έναρξη, δεν είχαν ακόμη παραλάβει τα tokens που τους αναλογούσαν μέσω airdrop.

Ο συνιδρυτής του Rainbow, Mike Demarais, απέδωσε την καθυστέρηση στην υπερφόρτωση της backend υποδομής από τη ζήτηση. Οι επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ δεν θα μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα tokens τους πριν τον Δεκέμβριο του 2026, σύμφωνα με τους όρους vesting.

Το Rainbow είχε αντλήσει 18 εκατ. δολάρια στο Series A του 2022, με επικεφαλής την εταιρεία Seven Seven Six του συνιδρυτή του Reddit, Alexis Ohanian. Το wallet είναι γνωστό για τα gamified χαρακτηριστικά του και το σύστημα πόντων συνδεδεμένο με το token RNBW.

Ημερήσιες τάσεις

Η άνοδος της τιμής του Bitcoin στα 72.000 δολάρια την Κυριακή (8/2) σταμάτησε απότομα, και το περιουσιακό στοιχείο έχει υποχωρήσει έκτοτε πάνω από 2.000 δολάρια.

Έτσι, σήμερα (9/2) γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» στα 69.075 δολάρια με απώλειες 3,05%, ενώ οι εβδομαδιαίες του απώλειες έχουν εκτοξευτεί στο 12,28%.

Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,38 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι λίγο πάνω από 57%.

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins βρίσκονται, επίσης, σε αρνητικό έδαφος, μετά από κάποια χλιαρά κέρδη το Σαββατοκύριακο.

Πιο αναλυτικά, το Ethereum υποχωρεί στα 2.034,72 δολάρια με απώλειες κοντά στο 4,55%, το Solana «πιάνει» τα 83,82 δολάρια, χάνοντας σχεδόν 5%, ενώ το XRP κυμαίνεται στο 1,41 δολάριο (-3,49%) και το ΒΝΒ πέφτει στα 625,10 δολάρια (-3,07%).

Την ίδια στιγμή, το Dogecoin σημειώνει απώλειες της τάξης του 4,69% στο 0,09380 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 4,21% στο 0,2633 δολάριο, ενώ το Monero χάνει μόλις 0,67% στα 325,51 δολάρια και το Litecoin καταγράφει ζημιά κοντά στο 4% που το φέρνει στα 53,06 δολάρια.

Γύρω στο 4% μείον είναι και το Shiba Inu με την τιμή του να αγγίζει το 0,000006012 δολάριο, ενώ το Cronos κάνει «βουτιά» 4,74% στο 0,07749 δολάριο.

Θετική νότα της ημέρας το WLFI, το οποίο κερδίζει μέχρι στιγμής 3,51% στο 0,1070 δολάριο, ενώ το token LEO σημειώνει οριακά κέρδη (+0,63%) στα 8,34 δολάρια και το SKY καταφέρνει να ισορροπήσει στο 1 δολάριο με ανεπαίσθητη άνοδο 0,08%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει μέχρι αυτήν την ώρα περίπου 70 δισ. δολάρια (σε επίπεδο 24ώρου), με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάτω από 2,430 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

