Ήπια κέρδη στην αγορά crypto – Aδύναμο να αγγίξει τα $68.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:43 - 20 Φεβ 2026

Ήπια κέρδη στην αγορά crypto – Aδύναμο να αγγίξει τα $68.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Με κέρδη διαπραγματεύεται το Bitcoin σήμερα, Παρασκευή (20/2), τα οποία, ωστόσο, δεν αρκούν για να «ξεκολλήσει» από τη ζώνη των 67.000 δολαρίων, παρόλο που νωρίς το πρωί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ασία κατάφερε να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από τα 68.000 δολάρια.  

Ως προς τη γενική εικόνα της αγοράς crypto, μια εβδομάδα με έντονες διακυμάνσεις που δοκίμασε τις αντοχές των επενδυτών κλείνει κατά κύριο λόγο με θετικά πρόσημα, με πολλά alts να σημειώνουν κέρδη άνω του 1%.

Οι σημερινές κινήσεις μοιάζουν ανακουφιστικές, αλλά δεν φαίνεται να σηματοδοτούν μία ξεκάθαρη αλλαγή τάσης, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και αβέβαιο.

Πάντως, αναλυτές διαπιστώνουν ότι μετά από εβδομάδες έντονων διακυμάνσεων, η αγορά αρχίζει να αντιδρά σε κύματα: μία απότομη άνοδος, όπως η σημερινή, θα μπορούσε να προσελκύσει αγοραστές που έχουν ως στόχο να εκμεταλλευτούν τη γενικότερα πτωτική τάση και τις «βουτιές», ενώ οι πωλητές αναμένεται να εμφανιστούν μόλις η τιμή φτάσει σε επίπεδα όπου οι «παγιδευμένοι» traders θα μπορούσαν να αποχωρήσουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, και χωρίς να έχουν συμβεί δραστικές αλλαγές, οι αναλυτές παρατηρούν ότι γενικότερα στις αγορές η ανάκαμψη φαίνεται λίγο πιο σταθερή, παρότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να κρατούν απασχολημένους τους traders, οι οποίου τιμολογούν το ενδεχόμενο ρίσκο σε όλα τα επίπεδα.

Ταυτόχρονα, σημαντικά είναι και τα πρακτικά της Fed που δείχνουν ότι τα στελέχη της είναι διχασμένα σχετικά με τη νομισματική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η Wenny Cai, COO της SynFutures, σημείωσε ότι οι επενδυτές επαναξιολογούν την κατάσταση μετά τα πρόσφατα πρακτικά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), τα οποία είχαν πιο «σκληρό» τόνο, ακόμη κι αν οι αυξήσεις επιτοκίων δεν θεωρούνται πλέον η βασική προσδοκία.

«Οι αγορές επεξεργάζονται μια πιο αυστηρή ανάγνωση από τα τελευταία πρακτικά της Fed», είπε η Cai και συμπλήρωσε:

«Η βασική αλλαγή δεν είναι ότι οι αυξήσεις είναι πλέον το βασικό σενάριο, αλλά ότι οι ρυθμιστικές αρχές τις έχουν θέσει ξανά στο τραπέζι σε περίπτωση που ο πληθωρισμός δεν συνεχίσει να μειώνεται, αυξάνοντας ουσιαστικά το όριο για μεσοπρόθεσμη χαλάρωση».

«Αυτή η επανατιμολόγηση στήριξε το δολάριο και σφίγγει οριακά τις χρηματοοικονομικές συνθήκες, κάτι που φαίνεται στις αγορές ρίσκου. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει και η ζήτηση έχει μετατοπιστεί σε εργαλεία κοντά στο μετρητό και βραχυπρόθεσμα κρατικά ομόλογα», πρόσθεσε η ίδια.

Παράλληλα, ο επικεφαλής αναλυτής της FxPro, Alex Kuptsikevich, παρέμεινε απαισιόδοξος για το ευρύτερο υπόβαθρο. Επισήμανε ότι λόγω της προηγούμενης δυναμικής της αγοράς και του πιο επιφυλακτικού τόνου στις αμερικανικές μετοχές, αυξάνονται οι πιθανότητες επανεξέτασης τοπικών χαμηλών επιπέδων, στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Την προσοχή του έστρεψε ιδιαίτερα στο Ethereum, για το οποίο ανέφερε ότι βρίσκεται πάνω σε μια μακροχρόνια γραμμή στήριξης που χρονολογείται από το 2020 και αντιστοιχεί περίπου στην περιοχή των 2.000 δολαρίων, προσθέτοντας ότι μια πραγματική διάσπαση θα απαιτούσε επιβεβαίωση με πτώση κάτω από τα πρόσφατα χαμηλά στα 1.500 δολάρια.

Πάντως, σύμφωνα με μερικούς δείκτες, οι επενδυτές μάλλον είναι έτοιμοι να πουλήσουν σε ένα επόμενο ανοδικό κύμα.

Η CryptoQuant αναφέρει ότι οι εισροές Βitcoin από μεγάλους κατόχους προς τη Binance έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ένα μοτίβο που μπορεί να προηγείται αυξημένης προσφοράς στην αγορά spot.

Εν τω μεταξύ, το ερευνητικό γραφείο K33 συνέκρινε τις τρέχουσες συνθήκες με τα τελευταία στάδια της πτωτικής αγοράς του 2022, που οδήγησαν σε μια μακρά, σταδιακή σταθεροποίηση. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που μπορεί να ανακάμπτει, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει τις ανακτήσεις σε τάση, μέχρι η ζήτηση στην αγορά spot να ξεπεράσει τη δύναμη των πωλητών που περιμένουν στο επόμενο στρογγυλό επίπεδο τιμής.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin, με δυσκολίες, καταφέρνει να σημειώσει κέρδη κοντά στο 1,30%, τα οποία το φέρνουν στα 67.391,33 δολάρια, ενώ το Ethereum συνεχίζει να καταγράφει ήπιες απώλειες (-0,10% περίπου) στα 1.946,47 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin κυμαίνεται στα 1,35 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά λίγο πάνω από το 56,3%.

Την ίδια ώρα, το Solana κάνει άλμα κοντά στο 3,50% και τα 83,66 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ «παίζει» στα 608,82 δολάρια με +0,52% και το XRP σημειώνει οριακές απώλειες (-0,03%) στο 1,41 δολάριο.

Το Cardano κερδίζει 1,71% στο 0,2769 δολάριο και το Dogecoin ενισχύεται με 0,92% στο 0,09852 δολάριο, ενώ το HYPE κερδίζει μέχρι στιγμής 4,09% στα 29,31 δολάρια.

Στα «πράσινα» είναι και το Litecoin με κέρδη 2,31% στα 53,6 δολάρια, ενώ το Shiba Inu «παίζει» στο 0,000006269 δολάριο με +0,97% και το Monero χάνει 0,75% στα 329,56 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 2,384 τρισ. δολάρια με κέρδη 0,9%.

