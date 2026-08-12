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Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν
Ειδήσεις
20:30 - 12 Αυγ 2026

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Reporter.gr Newsroom
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Νέες αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον του Τζο Μπάιντεν διαχειρίστηκε τις ανησυχίες γύρω από την πνευματική του κατάσταση κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024 άφησε η Νάνσι Πελόζι, υποστηρίζοντας ότι όσοι γνώριζαν περισσότερα «έπρεπε να είχαν ενεργήσει» και να είχαν ενημερώσει.

«Πιστεύω ότι όσοι γνώριζαν, έπρεπε να είχαν ενεργήσει βάσει αυτών των πληροφοριών. Όποιος κι αν γνώριζε», δήλωσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε εκδήλωση του Politico στην Καλιφόρνια.

Η Πελόζι αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση γύρω από το ποιος γνώριζε για την κατάσταση του τότε προέδρου των ΗΠΑ. «Υπήρχαν στελέχη που έλεγαν ότι γνώριζε η οικογένεια. Η οικογένεια έλεγε ότι γνώριζαν τα στελέχη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε επίσης ότι είχε εκφράσει προσωπικά στον Μπάιντεν τις ανησυχίες της για τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων και την πορεία της προεκλογικής του εκστρατείας. Όπως είπε, σε εκείνο το σημείο το 72% των Αμερικανών θεωρούσε ότι δεν θα έπρεπε να είναι ξανά υποψήφιος.

«Το μόνο που είπα στον πρόεδρο Μπάιντεν ήταν ότι άρχισα να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις που είχε στα χέρια του και τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν η εκστρατεία του», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά τη διάρκεια μιας κατ' ιδίαν συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, τον προέτρεψε ακόμη να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μιας διαγνωστικής εξέτασης από γιατρό, προκειμένου να αποδείξει στους πολίτες ότι ήταν σε θέση να υπηρετήσει και μια νέα προεδρική θητεία.

Η Πελόζι επέμεινε ότι δεν είχε ζητήσει ευθέως από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, αλλά να επανεξετάσει την υποψηφιότητά του υπό το φως των δεδομένων.

Αναφερόμενη στην τηλεμαχία του Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο του 2024, η οποία εξελίχθηκε σε καταστροφική εμφάνιση για τον τότε πρόεδρο και ενίσχυσε τις πιέσεις για την απόσυρσή του, η Πελόζι είπε πως ήταν ουσιαστικά η στιγμή που πολλοί συνειδητοποίησαν το μέγεθος του προβλήματος.

«Όταν σκέφτεσαι το ντιμπέιτ και πόσο θλιβερό ήταν, τότε ήταν πραγματικά που το μάθαμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ίδια δεν γνώριζε νωρίτερα την κατάσταση, καθώς είχε δει τον Μπάιντεν από κοντά μόνο λίγες φορές τον προηγούμενο χρόνο.

«Δεν ήξερα και πιστεύω ότι είχε τις καλές και τις κακές του στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της Πελόζι αποτελούν από τις πιο αναλυτικές δημόσιες τοποθετήσεις της μέχρι σήμερα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στις πιέσεις προς τον Μπάιντεν να μην διεκδικήσει τελικά δεύτερη θητεία, ενώ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ερώτημα για το τι ακριβώς γνώριζαν το στενό του περιβάλλον, οι συνεργάτες και η οικογένειά του πριν από την αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα.

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