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Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto – Υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης κατά $40 δισ. σε ημερήσια βάση
Νομίσματα
13:24 - 15 Απρ 2026

Σε φάση διόρθωσης η αγορά crypto – Υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης κατά $40 δισ. σε ημερήσια βάση

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin έφτασε την Τετάρτη (15/4) σε υψηλό πολλών εβδομάδων, ξεπερνώντας τα 76.000 δολάρια έπειτα από ένα εντυπωσιακό ράλι. Ωστόσο, συνάντησε άμεση αντίσταση σε αυτό το επίπεδο και πλέον διαπραγματεύεται περίπου 2.000 δολάρια χαμηλότερα. Τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης πτωτικά.

Μετά τις θετικές εξελίξεις της περασμένης εβδομάδας στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν, και συγκεκριμένα την ανακοίνωση μιας δίμηνης εκεχειρίας, το Bitcoin κατέγραψε σημαντικά κέρδη και ανέκτησε το ψυχολογικό επίπεδο των 70.000 δολαρίων. Η ανοδική του πορεία συνεχίστηκε μέσα στην εβδομάδα, φτάνοντας σχεδόν τα 74.000 δολάρια το Σάββατο, πριν από τις πολυαναμενόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στο Πακιστάν.

Ωστόσο, η τιμή του υποχώρησε στα 70.500 δολάρια λίγες ώρες μετά τη δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, ότι οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, το Bitcoin διατήρησε τη στήριξη των 70.000 δολαρίων και κατέγραψε νέα άνοδο την Τρίτη το πρωί, καθώς εμφανίστηκαν ενδείξεις περαιτέρω αποκλιμάκωσης της έντασης.

Έτσι, εκτινάχθηκε σε μηνιαίο υψηλό των 76.000 δολαρίων στα περισσότερα ανταλλακτήρια, προσθέτοντας πάνω από 5.000 δολάρια μέσα σε μόλις 36 ώρες. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να διασπάσει το επίπεδο αυτό και υποχώρησε κατά περίπου 2.000 δολάρια, δίνοντας μάχη πλέον για να διατηρηθεί πάνω από τα 74.000.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 1,48 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά παραμένει πάνω από το 57%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό υψηλό, υποχωρώντας πλέον κάτω από τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (14/4) το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,34% στα 74.119,77 δολάρια, το Ethereum σημειώνει πτώση 2,32% στα 2.320,85 δολάρια και το XRP αποδυναμώνεται κατά 1,22% στα 1,35 δολάρια.

Ταυτόχρονα το BNB καταγράφει ήπιες ζημιές 0,07% στα 617,75 δολάρια, το Solana σημειώνει βουτιά 3,52% στα 83,02 δολάρια, το HYPE υποχωρεί κατά 2,80% στα 43,63 δολάρια και το Leo TOKEN ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,44% στα 9,92 δολάρια.

Παράλληλα, το XRM κινείται πτωτικά κατά 2,45% στα 342,88 δολάρια, το Litecoin χάνει 0,45% στα 54,3 δολάρια και το Polkadot σημειώνει κάθοδο 2,26% στα 1,16 δολάρια.

Τέλος το TRUMP αποδυναμώνεται κατά 0,94% στα 2,84 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 15:04
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