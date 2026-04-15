Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια από το νέο σύστημα EES: Ζητούν προσωρινή αναστολή οι αεροπορικές

Η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρόνους αναμονής που φτάνουν έως και τις τρεις ώρες και περιστατικά απώλειας πτήσεων, οδηγώντας τις αεροπορικές εταιρείες να ζητούν την προσωρινή αναστολή του μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το βιομετρικό σύστημα συνοριακού ελέγχου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την Παρασκευή 10 Απριλίου στον χώρο Σένγκεν και πλέον εφαρμόζεται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες. Το σύστημα αφορά ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που εισέρχονται για βραχεία παραμονή έως 90 ημερών εντός περιόδου 180 ημερών, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφράγιση διαβατηρίων με ψηφιακή καταγραφή εισόδων και εξόδων, καθώς και με συλλογή βιομετρικών δεδομένων, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με στοιχεία διαβατηρίου.

Διαταραχές και καθυστερήσεις στα σύνορα

Οι αρχές είχαν συστήσει στους ταξιδιώτες να προσέρχονται νωρίτερα στα αεροδρόμια, ωστόσο η πρώτη ημέρα πλήρους εφαρμογής του συστήματος χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και χαμένες πτήσεις. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των οργανισμών ACI EUROPE και Airlines for Europe, οι προβλέψεις για λειτουργικές δυσκολίες έχουν πλέον επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Οι δύο φορείς είχαν προειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες για τις προκλήσεις της εφαρμογής του EES, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αρχική φάση εφαρμογής του συστήματος.

Σε νεότερη και πιο αυστηρή τοποθέτηση, η Airlines for Europe χαρακτήρισε τις τρίωρες αναμονές όχι ως προσωρινό πρόβλημα προσαρμογής, αλλά ως «συστημική αποτυχία». Όπως ανέφερε, αν και οι αεροπορικές εταιρείες στηρίζουν τον στόχο ενίσχυσης της συνοριακής ασφάλειας, οι συνεχείς διαταραχές και οι χαμένες πτήσεις πλήττουν σοβαρά την ομαλή λειτουργία των ταξιδιών.

Ο οργανισμός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ακόμη και την προσωρινή αναστολή του EES έως το τέλος του καλοκαιριού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση των επιβατών.

Μεγάλες καθυστερήσεις στο Μιλάνο

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, όπου 156 επιβάτες επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση της EasyJet με προορισμό το Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά από πολύωρη αναμονή, μόλις 34 επιβάτες κατάφεραν να περάσουν τον έλεγχο και να επιβιβαστούν, ενώ οι υπόλοιποι 122 έμειναν πίσω, με αποτέλεσμα πολλοί να χάσουν τις πτήσεις τους. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, μια οικογένεια αναγκάστηκε να δαπανήσει πάνω από 1.838 ευρώ για εναλλακτικό δρομολόγιο μέσω Λουξεμβούργου, φτάνοντας στον προορισμό της με καθυστέρηση 24 ωρών.

Εκπρόσωπος της EasyJet χαρακτήρισε τις καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους «απαράδεκτες», επισημαίνοντας ότι οι αρχές πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τα περιθώρια ευελιξίας που προβλέπονται κατά την περίοδο προσαρμογής του νέου συστήματος. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι, παρότι το ζήτημα δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, ζητά συγγνώμη για την ταλαιπωρία των επιβατών.