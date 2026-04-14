Μηνιαίο υψηλό για το Bitcoin στα $75.000 – Ξεχωρίζει το ράλι των Ethereum και HYPE

Το Bitcoin σημειώνει άνοδο άνω του 4% μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, φτάνοντας σε υψηλό ενός μήνα, έχοντας πιάσει στιγμιαία τα 75.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins ακολουθούν την ανοδική πορεία, γεγονός που βοήθησε τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων να αυξηθεί κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Αναλυτικότερα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα εκτοξεύτηκε στην αρχή της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας, αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων. Η τιμή του αυξήθηκε από τα 68.000 στα 73.000 δολάρια μέσα σε μόλις μία ημέρα. Μετά από μια σύντομη διόρθωση, επανήλθε δυναμικά προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονταν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Το Bitcoin έφτασε σχεδόν τα 74.000 δολάρια το Σάββατο, πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Όταν έγινε γνωστό ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο πυρηνικό ζήτημα, η τιμή του υποχώρησε ξανά, πέφτοντας στα 70.500 δολάρια.

Ωστόσο, οι αγοραστές (bulls) παρενέβησαν και στήριξαν την τιμή πάνω από τα 70.000 δολάρια. Οι τελευταίες περίπου 12 ώρες ήταν πιο θετικές, μετά από νέες αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να επαναλάβουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις. Το Bitcoin αντέδρασε με νέα άνοδο, φτάνοντας τα 75.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις 17 Μαρτίου.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει ενισχυθεί στο 57,3%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα και πλέον ξεπερνά τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (14/4) το Bitcoin ενισχύεται κατά 4,575 στα 72.337,72 δολάρια, το Ethereum σημειώνει ράλι 8,31% στα 2.374,69 δολάρια και το XRP ανεβαίνει κατά 2,62% στα 1,37 δολάρια.

Ταυτόχρονα το BNB καταγράφει κέρδη 2,92% στα 616,12 δολάρια, το Solana σημειώνει άλμα 4,09% στα 85,92 δολάρια, το HYPE ενισχύεται κατά 7,42% στα 45,03 δολάρια και το Leo TOKEN ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,44% στα 9,88 δολάρια.

Παράλληλα, το XRM κινείται ανοδικά κατά 1,61% στα 352,01 δολάρια, το Litecoin κερδίζει 2,89% στα 54,47 δολάρια και το Polkadot σημειώνει άνοδο 0,42% στα 1,18 δολάρια.

Τέλος το TRUMP κερδίζει 1,08% στα 2,84 δολάρια.