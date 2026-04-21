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«Εύθραυστα» κέρδη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Κοντά στα $76.000 το Bitcoin
Νομίσματα
16:04 - 21 Απρ 2026

«Εύθραυστα» κέρδη στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Κοντά στα $76.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κατέγραψε άνοδο τις τελευταίες 24 ώρες και το Bitcoin διαπραγματεύεται με θετικό πρόσημο πάνω από το επίπεδο των 75.000 δολαρίων, όριο που σύμφωνα με αναλύσεις αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διατήρηση του ελέγχου από τους αγοραστές. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές συνιστούν προσοχή, επισημαίνοντας ότι οι τιμές θα πρέπει να παραμείνουν πάνω από αυτό το επίπεδο και μετά τη λήξη της εκεχειρίας Ιράν – ΗΠΑ την Τετάρτη (22/4).  

«Η εκεχειρία πρόκειται να λήξει το βράδυ της Τετάρτης και η αγορά πρέπει να αποτιμήσει δύο σενάρια: (α) παράταση και αποκλιμάκωση ή (β) εκ νέου κλιμάκωση και πίεση στην αγορά πετρελαίου. Γι’ αυτό, ακόμη και με το BTC ισχυρό, η αγορά μπορεί να κινηθεί απότομα. Πρόκειται αναμφίβολα για ρίσκο», ανέφεραν αναλυτές της Marex.

Μια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πολύ πάνω από το υψηλό του Μαρτίου, που ήταν 119 δολάρια, προκαλώντας πιθανή αναταραχή στις ασιατικές και παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το Βitcoin, το οποίο είχε κινηθεί σχετικά σταθερά γύρω στις 70.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της κρίσης του Μαρτίου, θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά του ή θα δεχθεί πιέσεις μαζί με τις ευρύτερες αγορές.

Προς το παρόν, όλα είναι ρευστά, αφού η Τεχεράνη συνεχίζει να μην προβαίνει σε επίσημη δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της στις συνομιλίες και ο Τραμπ εξακολουθεί αν στέλνει μεικτά μηνύματα. Τελευταίο εξ αυτών ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μία «σπουδαία συμφωνία», το οποίο ακολούθησε η απειλή «στρατιωτικής δράσης» αν χρειαστεί.

Στο επίκεντρο των αναλυτών βρίσκεται επίσης η ακρόαση για την υποψηφιότητα του Kevin Warsh για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη (21/4). Ο Warsh είναι γνωστός ως «σκληροπυρηνικός κατά του πληθωρισμού» και είχε ταχθεί κατά των μειώσεων επιτοκίων και της ποσοτικής χαλάρωσης μετά την κρίση του 2008.

Οι δηλώσεις του ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές, καθώς «θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βραχυπρόθεσμος καταλύτης, ειδικά αν ενισχύσουν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής», ανέφερε η εταιρεία διαπραγμάτευσης ψηφιακών assets QCP Capital σε σημείωμά της.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη αγορά, μεγάλα κρυπτονομίσματα όπως το Ethereum, το Solana και το XRP κατέγραψαν άνοδο κάτω του 2% τις τελευταίες 24 ώρες, υποαποδίδοντας έναντι του Bitcoin. Μικρότερα tokens όπως τα XLM και TON σημείωσαν κέρδη άνω του 5% το καθένα, ενώ ο δείκτης CoinDesk Memecoin ενισχύθηκε πάνω από 3%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο δείκτης DeFi Select κατέγραψε άνοδο 2%, παρά τις ευρύτερες απώλειες στον κλάδο μετά την κυβερνοεπίθεση στο KelpDAO το Σαββατοκύριακο, όπου ο επιτιθέμενος απομύζησε το rsETH, ένα token ρευστού restaking που χρησιμοποιείται ως ενέχυρο σε πολλές πλατφόρμες DeFi.

Η αποκεντρωμένη πλατφόρμα δανεισμού Aave δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η συνολική αξία κλειδωμένων κρυπτοστοιχείων στην πλατφόρμα υποχώρησε στα 16 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά σχεδόν 10 δισ. από πριν την επίθεση.

Το εγγενές token της Aave, το AAVE, υποχώρησε κατά 18% στα 93 δολάρια μετά το περιστατικό. Ταυτόχρονα, το ανοιχτό ενδιαφέρον (open interest) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του token έφτασε σε ιστορικό υψηλό 3,59 εκατομμυρίων tokens, κάτι που δείχνει αυξημένη ζήτηση για μοχλευμένες τοποθετήσεις και πιθανότητα αυξημένης μεταβλητότητας στο επόμενο διάστημα.

Οι διακυμάνσεις των κρυπτονομισμάτων

Λίγο πριν τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 75.943,90 με κέρδη της τάξης 0,88%. Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,52 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του βρίσκεται λίγο κάτω από 57,5%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum χάνει 0,55% στα 2.307,37 δολάρια και το Solana ενισχύεται κατά 0,17% στα 85,5 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ «παίζει» στα 631,74 δολάρια με κέρδη 1,03% και το XRP στο 1,43 δολάριο με +0,64%.

Το Dogecoin κινείται στο 0,09498 δολάριο με κέρδη 0,09% και το Cardano στο 0,2487 δολάριο με +0,6%, ενώ το Monero κάνει άλμα της τάξης του 5% στα 369,08 δολάρια και το Litecoin σημειώνει κέρδη +0,6% στα 55,40 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ενισχύεται κατά 2% σε βάση 24ωρου, φτάνοντας περίπου τα 2,6 τρισ. δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 16:13
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