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Bitcoin: Νέα νευρικότητα στις αγορές, αλλά οι επενδυτές βλέπουν άνοδο
Νομίσματα
13:53 - 08 Μάι 2026

Bitcoin: Νέα νευρικότητα στις αγορές, αλλά οι επενδυτές βλέπουν άνοδο

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin κινείται ξανά στο επίκεντρο των αγορών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά μια σπάνια συνθήκη στην αγορά παραγώγων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο «short squeeze», δηλαδή σε απότομη άνοδο τιμών λόγω μαζικού κλεισίματος θέσεων πώλησης.

Όπως αναφέρει το Coindesk, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε ελαφρώς στις ασιατικές συναλλαγές της Παρασκευής, διαπραγματευόμενο κοντά στα 79.600 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 1,6% σε ημερήσια βάση. Παρά τη διόρθωση, παραμένει ενισχυμένο κατά περισσότερο από 3% την τελευταία εβδομάδα, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 81.500 δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν και τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα. Το Ether υποχώρησε περίπου 2%, το XRP κινήθηκε πτωτικά κατά 1,7%, ενώ το Dogecoin κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μεγάλων tokens. Αντίθετα, Solana και TRON διατήρησαν θετικό πρόσημο.

Η επιφυλακτικότητα στις αγορές συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στόχους μετά από επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πλήγμα «love tap», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρότερα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πάνω από το 1%, επιστρέφοντας κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη νευρικότητα, η αγορά crypto συνεχίζει να στηρίζεται σε έναν κρίσιμο τεχνικό παράγοντα: τα αρνητικά funding rates στα συμβόλαια futures του Bitcoin παραμένουν ενεργά εδώ και 67 συνεχόμενες ημέρες, το μεγαλύτερο σερί της τελευταίας δεκαετίας σύμφωνα με την K33 Research.

Τα funding rates αποτελούν μηχανισμό εξισορρόπησης μεταξύ traders που διατηρούν long και short θέσεις. Όταν είναι αρνητικά, σημαίνει ότι όσοι «σορτάρουν» την αγορά πληρώνουν όσους ποντάρουν στην άνοδο για να κρατήσουν ανοικτές τις θέσεις τους. Ιστορικά, παρατεταμένες περίοδοι αρνητικών funding rates σε συνδυασμό με ανοδική κίνηση της τιμής συχνά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βίαιη ανοδική επιτάχυνση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι εάν το Bitcoin διασπάσει πειστικά την περιοχή των 83.200 δολαρίων, μπορεί να ενεργοποιηθεί νέο κύμα αναγκαστικών αγορών από short traders, ενισχύοντας περαιτέρω το ράλι. Ωστόσο, τεχνικοί δείκτες όπως ο RSI δείχνουν ήδη υπεραγορασμένη αγορά, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη διορθωτικής κίνησης πριν από την επόμενη μεγάλη κατεύθυνση.

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