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Η χαμένη ευκαιρία του Τσίπρα να αφήσει πίσω το 2015
Ανεμοδείκτης
13:39 - 08 Μάι 2026

Η χαμένη ευκαιρία του Τσίπρα να αφήσει πίσω το 2015

Γιώργος Ραυτόπουλος
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«Αναζωπυρώθηκε» τις τελευταίες μέρες η παλιά κόντρα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΚΑΪ, με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό», το οποίο εστιάζει στα γεγονότα του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα έφτασε ένα βήμα πριν από το Grexit.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα» των δημοσιογράφων Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, οι οποίες κάλεσαν τον πρώην πρωθυπουργό να συμμετάσχει, πρόσκληση που εκείνος αρνήθηκε δημοσιοποιώντας μάλιστα την επιστολή της άρνησής του. Στην απάντησή του κατηγόρησε τις συγγραφείς ότι «έστησαν» τον ισχυρισμό περί ανταλλαγής του Μακεδονικού με τις συντάξεις, κάτι που οι ίδιες απορρίπτουν.

Κατά πόσο το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ - που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα (4/5) - αδικούν τον πρώην πρωθυπουργό είναι κάτι που μπορεί να κρίνει το αναγνωστικό και τηλεοπτικό κοινό. Ωστόσο, η επιλογή του να μην συμμετάσχει γεννά ερωτήματα, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει αναφέρει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ότι η παρουσία και η αντιπαράθεσή του στον ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη και τον Αλέξη Παπαχελά λίγο πριν τις εκλογές του 2019 λειτούργησαν υπέρ του. Με δεδομένη την επικοινωνιακή του αρετή, η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαρία να πείσει για τη δική του εκδοχή των γεγονότων του 2015 σε ένα ευρύτερο κοινό, που ενδεχομένως να μην έχει διαβάσει την αυτοβιογραφία του, και μάλιστα «εκτός έδρας».

Αντί γι’ αυτό, η σύγκρουση γύρω από το ντοκιμαντέρ τον εγκλώβισε για ακόμη μία φορά στο πιο αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της διακυβέρνησής του, μόλις δύο μέρες μετά τη δημοσίευση του «Μανιφέστου» του, στο οποίο επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την «Κυβερνώσα Αριστερά» του μέλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, το timing της αναβίωσης της παλιάς κόντρας Τσίπρα-ΣΚΑΪ είναι τουλάχιστον ατυχές και ευνοεί όσους επιχειρούν να τον ακυρώσουν πολιτικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/05/2026 - 11:07
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