Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί για «κοινωνικό αδιέξοδο» την κυβέρνηση: Στο 94% του μισθού τα ενοίκια

Με αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ, μέσω ερώτησης που κατέθεσαν βουλευτές του στη Βουλή, κάνοντας λόγο για μια «δραματική εξέλιξη» που έχει μετατραπεί, όπως αναφέρουν, σε «σύγχρονο κοινωνικό εφιάλτη».

Στην ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη στεγαστική κρίση, η οποία, όπως τονίζουν, απειλεί τη δημογραφική ισορροπία, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση των πολιτών σε αξιοπρεπή κατοικία.

Επικαλούμενοι στοιχεία της Eurostat, αναφέρουν ότι η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για ενοίκια και στεγαστικά κόστη, ποσοστό που, σύμφωνα με την ερώτηση, κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση της ΕΕ.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η κρίση δεν περιορίζεται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχει λάβει πανελλαδικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο πόλεις όσο και αγροτικές περιοχές. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει επίσης ότι οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό 10,1% το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω την πίεση στα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε στοιχεία έρευνας του ΚΕΦΙΜ, σύμφωνα με τα οποία ένα μικρό διαμέρισμα έως 60 τ.μ. στην Αττική απορροφά κατά μέσο όρο το 70,2% του μισθού, ενώ για μεγαλύτερες κατοικίες το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει έως και το 94%. Όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές, η εξέλιξη αυτή οδηγεί, όπως αναφέρουν, σε αδυναμία πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγη για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασης, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραμένει «παρατηρητής» της κατάστασης, χωρίς να έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα, κάνει λόγο για κοινωνικές συνέπειες που περιλαμβάνουν καθυστέρηση δημιουργίας οικογένειας, παραμονή νέων στο οικογενειακό σπίτι και διεύρυνση της στεγαστικής ανασφάλειας.

Με την ερώτηση ζητείται από την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων, πώς αξιολογεί τα στοιχεία της Eurostat και τις επιμέρους μελέτες για το κόστος στέγασης, γιατί δεν έχει προχωρήσει σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα των έως τώρα παρεμβάσεων.

Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα για νέα μέτρα περιορισμού της ανόδου των ενοικίων, για πιθανή αυστηροποίηση του πλαισίου των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση, καθώς και για ειδικές πολιτικές στήριξης νέων και νέων ζευγαριών.

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η στέγη αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και όχι προνόμιο, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Παράλληλα, τονίζει ότι το ζήτημα της κατοικίας θα αποτελέσει κεντρική πρόταση του κόμματος ενόψει της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση της πρόσβασης σε προσιτή στέγη.