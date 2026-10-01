Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τα απόβλητα – Δεν συμμορφώνονται 66 ΧΥΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα και την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ για ελλείψεις στη διαχείριση των αποβλήτων και τη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής. Ταυτόχρονα, απέστειλε δύο προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα για καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια νοσοκομεία και για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφάρμοσαν ορθά την οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα.

Ελλάδα

Από τους 84 χώρους υγειονομικής ταφής που είχαν εντοπιστεί ως προβληματικοί, τρεις έχουν κλείσει, όμως σύμφωνα με την Κομισιόν 66 από τους υπόλοιπους 81 (81%) εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας αποβλήτων κρίνεται ανεπαρκής.

Κύπρος

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το 21% των αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, ενώ θεωρεί επίσης ανεπαρκές το δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις για τις καθυστερήσεις πληρωμών και τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Παράλληλα, η Κομισιόν απέστειλε δύο προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα για:

Καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια νοσοκομεία

Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 19ης Ιουνίου 2025. Τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια προς προμηθευτές έφτασαν τον Ιούνιο του 2026 τα 1,3 δισ. ευρώ, ενώ οι δημόσιοι φορείς υγειονομικής περίθαλψης οφείλουν να εξοφλούν εντός 60 ημερών. Η Ελλάδα έχει δύο μήνες για να απαντήσει, διαφορετικά η υπόθεση μπορεί να επιστρέψει στο Δικαστήριο με αίτημα για οικονομικές κυρώσεις.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει πλήρως απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας ελέγχου αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση ή τροποποίηση κανόνων που περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Η Κομισιόν επισημαίνει ειδικά ότι οι βουλευτικές πρωτοβουλίες και τροπολογίες εξακολουθούν να μην καλύπτονται πλήρως από την υποχρέωση αυτή. Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις.