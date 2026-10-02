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Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες
Οικονομία
13:22 - 02 Οκτ 2026

Δημοπρασία εντόκων €400 εκατ. την Τετάρτη (7/10) – Έως €15.000 σε ιδιώτες

Reporter.gr Newsroom

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Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Τα έντοκα γραμμάτια θα έχουν ημερομηνία λήξης την 8η Ιανουαρίου 2027.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η ημερομηνία διακανονισμού της δημοπρασίας θα είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοπρασία (Τ+2). Για τον υπολογισμό των τόκων των εντόκων γραμματίων θα χρησιμοποιείται η χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικών προσφορών που θα υποβάλουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από την 1η Απριλίου 2026.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής και μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, έως τις 12:00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο 25% του δημοπρατούμενου ποσού.

Ο ΟΔΔΗΧ διευκρινίζει, επίσης, ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Για τη διάθεση των συγκεκριμένων εντόκων γραμματίων δεν θα καταβληθεί καμία προμήθεια.

Δυνατότητα αγοράς και από ιδιώτες

Παράλληλα με τη διαδικασία της δημοπρασίας, το Ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να αποκτήσουν τους συγκεκριμένους τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής.

Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω οποιασδήποτε Τράπεζας ή Χρηματιστηριακής Εταιρείας, με το ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας που μπορεί να αποκτήσει κάθε φυσικό πρόσωπο να ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των τίτλων στους ιδιώτες θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ύψος των εντόκων γραμματίων που θα διατεθούν μέσω της διαδικασίας της δημόσιας εγγραφής θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωσή της.

Η περίοδος εγγραφών για τους ιδιώτες θα διαρκέσει από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εντόκων γραμματίων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Το άνοιγμα της σχετικής μερίδας πραγματοποιείται μέσω των φορέων διάθεσης, δηλαδή των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιρειών, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται κρατικούς τίτλους, δηλαδή Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω Τραπεζών και Χρηματιστηριακών Εταιρειών, ακολουθώντας τις ισχύουσες συνήθεις διαδικασίες.

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