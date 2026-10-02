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ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη
Πολιτική
13:27 - 02 Οκτ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβερνητική αποτυχία στον πληθωρισμό είναι πια αδιάψευστη

Reporter.gr Newsroom

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Επίθεση στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με φόντο τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο.  

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως περιορίζεται σε ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια, ενώ σχολίασε ότι η απόκλιση των 1,3 ποσοστιαίων μονάδων από την Ευρωζώνη αποδυναμώνει το επιχείρημα πως ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος.

«Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπώλια», υπογράμμισε ακόμη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει πως «η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιταχύνθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο. Παράλληλα, στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

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