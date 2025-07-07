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Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση κατεύθυνσης με το βλέμμα στα εμπορικά deals
Χρηματιστήρια
09:42 - 07 Ιουλ 2025

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση κατεύθυνσης με το βλέμμα στα εμπορικά deals

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας διαπραγματεύτηκαν μεικτά τη Δευτέρα (7/7), αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι οι «αμοιβαίοι» δασμοί, που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου για τις χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ακόμη ότι ένας πρόσθετος δασμός 10% θα επιβληθεί στις χώρες που «ευθυγραμμίζονται με τις αντιαμερικανικές πολιτικές των BRICS», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η ανακοίνωσή του έγινε ενώ το μπλοκ των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS συγκεντρώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας για διήμερη σύνοδο κορυφής.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δασμοί που εισήχθησαν τον Απρίλιο θα εφαρμοστούν από την 1η Αυγούστου για τις χώρες που δεν έχουν οριστικοποιήσει συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ. Ενώ ο Μπέσεντ απέρριψε την άποψη ότι η 1η Αυγούστου αποτελεί νέα προθεσμία, αναγνώρισε ότι η νέα ημερομηνία θα μπορούσε να δώσει στους εμπορικούς εταίρους πρόσθετο χρόνο για να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους των δασμών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιαπωνικός δείκτης αναφοράς Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,53%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,57%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 0,19% και ο Kosdaq της μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,16%.

Παράλληλα, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε κατά 0,11%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,61% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε 0,12%.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα στην Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας, η οποία ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της, όπου αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,60%.

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