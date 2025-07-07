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ΠΟΞ: Πυρά για την κάρτα εργασίας στα ξενοδοχεία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:40 - 07 Ιουλ 2025

ΠΟΞ: Πυρά για την κάρτα εργασίας στα ξενοδοχεία

Γιώργος Αλεξάκης
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Σφοδρή ήταν η κριτική του προέδρου της ομοσπονδίας ξενοδόχων Γιάννη Χατζή στις συνεχείς αναφορές της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για το ρόλο της κάρτας εργασίας στην αποκάλυψη των αδήλωτων υπερωριών στον τουρισμό, τον Απρίλιο. 

Με ανάρτησή του το Σάββατο το βράδυ, ο κ. Χατζής κάνει λόγο για Fake News τονιζοντας ότι “ακόμα και αν δεχθούμε πως πραγματοποιήθηκαν 45.000 ώρες υπερωρίας, αξίζει να εξετάσουμε το μέγεθος αυτό σε πραγματική βάση. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων στα ξενοδοχεία ξεπερνάει τους 220.000, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι τον Απρίλιο εργάζονται οι μισοί μόνο εξ αυτών, τότε οι 45.000 ώρες υπερωρίας αντιστοιχούν σε λιγότερο από μισή ώρα υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόμενο για ολόκληρο τον μήνα ήτοι, λιγότερο από 1 λεπτό την ημέρα. Πρόκειται, επομένως, για δηλώσεις εντυπωσιασμού και όχι ουσίας. Εάν μάλιστα στους ανωτέρω αριθμούς συνυπολογίζεται και η υπερεργασία ή/και το διάλειμμα τότε μιλάμε για πρακτικά ανούσια ευρήματα” τόνισε.

Αλλαγές στην Κάρτα Εργασίας

Και στο φόντο αυτό ο κ. Χατζής επανέφερε το πάνδημο αίτημα του κλάδου για διορθώσεις στη λειτουργία της Κάρτας Εργασίας που δημιουργεί και όντως πολλαπλά ζητήματα στον κλάδο.

“Κατά την άποψή μας, αντί να επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση στη νόμιμη και ελεγχόμενη υπερωριακή απασχόληση ενός από τους πλέον υπεύθυνους και ρυθμισμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, θα ήταν πιο ωφέλιμο να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, προβλήματα που δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του εργασιακού νομοσχεδίου που εξαγγέλθηκε.”

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