ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρήτρα διαφυγής: «Διάδρομος» από το Eurogroup στη ΔΕΘ για μέτρα 1,5 δισ. ευρώ
Οικονομία
08:55 - 07 Ιουλ 2025

Ρήτρα διαφυγής: «Διάδρομος» από το Eurogroup στη ΔΕΘ για μέτρα 1,5 δισ. ευρώ

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δημοσιονομικό περιθώριο 500 εκατ. ευρώ δίνει στην Ελλάδα η ρήτρα διαφυγής, θέμα που θα συζητηθεί εκτενώς στο σημερινό (7/7) Eurogroup.

Ουσιαστικά η ρήτρα διαφυγής θέτει εκτός δημοσιονομικών ζυγισμάτων του Συμφώνου Σταθερότητας τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά. Με άλλα λόγια επιτρέπει σε 16 κράτη-μέλη –ανάμεσά τους και η Ελλάδα– που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, πρόσθετες εξοπλιστικές δαπάνες έως 1,5% του ΑΕΠ χωρίς αυτές να επηρεάζουν το έλλειμμα. Ωστόσο, οι σχετικές επιβαρύνσεις θα καταγράφονται στο δημόσιο χρέος.

Η ρήτρα θα ισχύσει από το 2025 έως το 2028, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους, και θα συνοδεύεται από ετήσιο έλεγχο εφαρμογής.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Με την Ελλαδα να είναι στην αφετηρία του νέου 12ετούς Μακροπρόθεσμου Προγραμμάτος Αμυντικού Εξοπλισμού (2025–2036), ή ρήτρα διαφυγής είναι σημαντική.

Σημειώνεται ότι φέτος προβλέπεται αύξηση των αμυντικών δαπανών από 2,2% του ΑΕΠ φέτος σε 2,3% το 2025 και 2,5% το 2026. Καθώς, δε, ως έτος βάσης για τις στρατιωτικές δαπάνες λαμβάνεται οχι το 2021 - όταν οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες ξεπερνούσαν το 3% του ΑΕΠ– αλλά το 2024.μ, η αύξηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Αυτό το ποσό προστίθεται στο 1 δισ. ευρώ που έχει δημιουργηθεί από τη συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών και των πρόσθετων εσόδων από τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά χτίζεται μια βάση ύψους 1,5 δισ. ευρώ για μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Πάντως όπως αναφέρει η Κομισιόν η ρήτρα δεν αποτελεί ευκαιρία χαλάρωσης μιας και μετρά στο χρέος.

Να σημειωθεί ότι με βάση υπολογισμούς η επίπτωση από την αξιοποίηση της ρήτρας διαφυγής θα είναι 1,2% του ΑΕΠ στο έλλειμμα και 1,8% στο χρέος έως το 2028. Αυτό σημαίνει για να παραμείνει η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα απαιτείται εγρήγορση

Γι' αυτό η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε ετήσιες δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 0,2% του ΑΕΠ (500 εκατ. ευρώ) για τέσσερα έτη ή, εναλλακτικά, 0,1% για επτά έτη, εφόσον επιλεγεί μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας στο επόμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 09:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα, ενόψει ΔΕΘ

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη
Οικονομία

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Οι επόμενες μέρες παραμένουν ιδιαίτερα απαιτητικές 

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 09:49

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:43

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:38

Μυστήριο στην Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:26

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Πολιτική
30/07/2026 - 09:23

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 09:20

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 09:06

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:03

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Πολιτική
30/07/2026 - 08:48

Στο Ρέθυμνο ο Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά

Πολιτική
30/07/2026 - 08:36

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη

Ναυτιλία
30/07/2026 - 08:34

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Ειδήσεις
30/07/2026 - 08:20

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 08:17

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο

Οικονομία
30/07/2026 - 08:10

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ