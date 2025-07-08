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Ευρωαγορές: Οριακές διακυμάνσεις εν μέσω ελπίδων για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
10:48 - 08 Ιουλ 2025

Ευρωαγορές: Οριακές διακυμάνσεις εν μέσω ελπίδων για εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οριακές διακυμάνσεις παρατηρούνται στο άνοιγμα της συνεδρίασης των ευρωαγορών την Τρίτη (8/7), καθώς επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στην πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,06% και διαμορφώνεται στις 543,20 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,26% στις 24.103,00 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,08% στις 8.813,10 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,14% στις 7.712,89 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έχει κέρδη 1,44% και διαμορφώνεται στις 39.957,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει ήπια άνοδο 0,08% στις 14.070,53 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει άνοδο 0,02% και διαμορφώνεται στις 7.734,84 μονάδες.

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου υποχωρεί κατά 0,3%, ενώ οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ανεβαίνουν κατά 0,5%.

Το κρίσιμο για την ΕΕ είναι το αν θα καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία-πλαίσιο με το Λευκό Οίκο τις επόμενες ημέρες. Ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, δήλωσε στο CNBC ότι δεν αναμένεται η ΕΕ να λάβει επιστολή από την αμερικανική κυβέρνηση με λεπτομέρειες για το νέο χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των δασμών, γεγονός που δίνει περισσότερο περιθώριο για διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα.

Η συμφωνία-πλαίσιο πιθανότατα θα περιλαμβάνει βασικό δασμολογικό συντελεστή 10% και ενδέχεται να προβλέπει εξαιρέσεις για προϊόντα όπως αεροσκάφη και αλκοολούχα ποτά, πρόσθεσε.

Γενικά, οι παγκόσμιες αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με τους δασμούς και τις πιθανές εμπορικές συμφωνίες πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, όταν πρόκειται να τεθούν σε ισχύ υψηλότεροι δασμοί.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 10:48
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