Γερμανία: Πτώση 1,4% των εξαγωγών το Μάιο - Μείωση 3,8% των εισαγωγών

Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο το Μάιο, καθώς η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (8/7).

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,4% το Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 18,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το Μάιο, από 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο.

Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. «Η ανάκαμψη σε αυτή την οικονομική περιοχή είναι η βασική προϋπόθεση για να ανακτήσουν το έδαφος τους οι εξαγωγείς μας», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Οι εξαγωγές αγαθών προς χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 2,9%.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2024, με αμφίδρομες εμπορικές συναλλαγές συνολικού ύψους 253 δισ. ευρώ.