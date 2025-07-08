ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Πτώση 1,4% των εξαγωγών το Μάιο - Μείωση 3,8% των εισαγωγών
Ειδήσεις
10:19 - 08 Ιουλ 2025

Γερμανία: Πτώση 1,4% των εξαγωγών το Μάιο - Μείωση 3,8% των εισαγωγών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο το Μάιο, καθώς η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη (8/7).

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,4% το Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 18,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το Μάιο, από 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο.

Οι εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. «Η ανάκαμψη σε αυτή την οικονομική περιοχή είναι η βασική προϋπόθεση για να ανακτήσουν το έδαφος τους οι εξαγωγείς μας», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Οι εξαγωγές αγαθών προς χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 2,9%.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2024, με αμφίδρομες εμπορικές συναλλαγές συνολικού ύψους 253 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρόταση μομφής» και από τη Ryanair στη Φον ντερ Λάιεν: Παραιτήσου!
Ειδήσεις

«Πρόταση μομφής» και από τη Ryanair στη Φον ντερ Λάιεν: Παραιτήσου!

Performance Technologies: Στήριξε την πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Ανακοινώσεις

Performance Technologies: Στήριξε την πρώτη δέσμευση κρυπτονομισμάτων από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους - Τι περιλαμβάνουν
Εργασιακά

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους - Τι περιλαμβάνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική
Ειδήσεις

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 09:54

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

Ειδήσεις
31/07/2026 - 09:31

Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζι

Φορολογία
31/07/2026 - 09:15

Φορολογικές υποχρεώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 09:07

ΤΙΤΑΝ: Νέα αναβάθμιση προβλέψεων για το 2026 – Το πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
31/07/2026 - 09:00

Το παρατηρητήριο του ΠΑΣΟΚ και το ακτοπλοϊκό εισιτήριο των 100 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ