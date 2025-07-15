Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» για τρίτη ημέρα υπό τη σκιά των δασμών

Στα «κόκκινα» έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για 3η συνεχόμενη συνεδρίαση σήμερα (15/7), με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να τερματίζει κατά 0,37% χαμηλότερα στις 544,96 μονάδες.

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX έχασε 0,32% στις 24.084,07 μονάδες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με απώλειες 0,54% στις 7.766,21 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση χάνοντας 0,66% στις 8.938,32 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες της τάξης των 265,10 μονάδων (ήτοι 0,66%) και τερμάτισε στις 39.921,25 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε την ημέρα κατά 1,11% χαμηλότερα στις 13.879,80 μονάδες.

Η πρωινή συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με τον Λευκό Οίκο πριν από το τέλος του μήνα αντισταθμίστηκε από τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στις απογευματινές συναλλαγές, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 2,7% από 2,4% τον Ιούνιο.

Ακόμη και η Wall Street, η οποία αρχικά είχε ανοίξει στα «πράσινα», υποχώρησε, με τους δείκτες να σημειώνουν απώλειες και μόνο τον Nasdaq να διασώζεται, χάρη στα κέρδη του κολοσσού της Nvidia.

Στην Ευρώπη, οι τεχνολογικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση κατά 0,8% υψηλότερα.

Στα αρνητικά νέα της ημέρας είναι η βρετανική εταιρεία κατασκευής κατοικιών Barratt Redrow, η οποία είχε τη χειρότερη επίδοση στον Stoxx 600, με πτώση 9,4%, αφού ανακοίνωσε ότι έχασε τον στόχο της για την ετήσια ολοκλήρωση κατοικιών.

Η σουηδική εταιρεία κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ericsson, εν τω μεταξύ, σημείωσε πτώση 7,7% μετά την αποκάλυψη των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους της, παρά τη συνολική αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση των εσόδων της.