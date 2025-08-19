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Ευρωαγορές: Ελαφρά κέρδη στον απόηχο της συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων
Χρηματιστήρια
11:06 - 19 Αυγ 2025

Ευρωαγορές: Ελαφρά κέρδη στον απόηχο της συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη (19/8), καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει μικρή άνοδο 0,13%, ενώ ο Eurostoxx 50, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες της ευρωζώνης, ενισχύεται κατά 0,18%. Ανάλογες κινήσεις σημειώνονται και στους εθνικούς δείκτες: ο DAX της Φρανκφούρτης ενισχύεται κατά 0,02% στις 24.310 μονάδες, ο CAC στο Παρίσι κατά 0,50% στις 7.923 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,05% στις 9.163 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο 0,45% στις 42.835 μονάδες και ο ισπανικός IBEX κινείται υψηλότερα κατά 0,17% στις 15.265 μονάδες.

Ωστόσο, αρνητικά επηρεασμένος εμφανίζεται ο αμυντικός κλάδος, με τις μετοχές του να υποχωρούν κατά 0,7%, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας περιορίζουν τη ζήτηση για στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Ενδεικτικά, οι μετοχές των Renk Group, Rheinmetall και Hensoldt καταγράφουν απώλειες από 1,9% έως 3,2%.

Οριακές πιέσεις δέχεται και η μετοχή της Merck, μετά την υποβάθμιση της επενδυτικής της αξιολόγησης από την Barclays, η οποία μείωσε τη σύσταση από "overweight" σε "equal weight".

Στο πολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να συνεχιστούν ακόμη και ενόσω μαίνεται η σύγκρουση στην Ουκρανία, εγκαταλείποντας τις προηγούμενες εκκλήσεις του για άμεση εκεχειρία. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι σχετικό πακέτο συμφωνιών, που αναμένεται να περιλαμβάνει και αγορά αμερικανικών όπλων, θα οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων 10 ημερών.

Ο Τραμπ προανήγγειλε επίσης επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από τριμερή συνάντηση παρουσία του ιδίου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα βλέμματα των αγορών στρέφονται στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Federal Reserve, που ξεκινά την Πέμπτη στο Τζάκσον Χολ, στο Γουαϊόμινγκ. Οι επενδυτές αναμένουν καθοριστικές ενδείξεις από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα προθεσμιακά συμβόλαια της αγοράς, υπάρχει 83% πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, βάσει του εργαλείου FedWatch της CME.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από ηρεμία, καθώς δεν υπάρχουν προγραμματισμένες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων.

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