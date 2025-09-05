Eυρωαγορές: Στο «κόκκινο» λόγω ανησυχιών για ΗΠΑ και βρετανική οικονομία

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,16% και έκλεισε στις 549 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έχασε 0,09% και διαμορφώθηκε στις 9.208 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ο DAX 30 υποχώρησε κατά 0,73% και έκλεισε στις 23.596 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,31%, φτάνοντας στις 7.674 μονάδες.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ της ευρωζώνης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο, οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 0,6% για τη ζώνη του ευρώ και 0,5% για την ΕΕ. Σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ.
Την ίδια στιγμή, στη Βρετανία, οι λιανικές πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποδείχθηκαν κατώτερες των αρχικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση 1,7%, γεγονός που ενισχύει τις επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.