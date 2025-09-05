Μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη: Αύξηση ΑΕΠ 0,1% και σταθερή απασχόληση στο Β’ τρίμηνο 2025

Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη και την ΕΕ κατέγραψε μέτρια αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια περίοδο, το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε εμφανίσει υψηλότερη αύξηση, κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Αν συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 1,5% στη ζώνη του ευρώ και 1,6% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 1,6% και 1,7% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο.

Αναφορικά με τις επιμέρους χώρες, η Δανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε τριμηνιαία βάση (+1,3%), ενώ ακολούθησαν η Κροατία και η Ρουμανία με +1,2% η κάθε μία. Αντίθετα, μείωση του ΑΕΠ παρατηρήθηκε στη Φινλανδία (-0,4%), στη Γερμανία (-0,3%) και στην Ιταλία (-0,1%).

Όσον αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο πρώτο τρίμηνο, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ, ενώ στην ΕΕ παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ, έναντι του +0,8% και του +0,4% του α' τριμήνου αντίστοιχα.

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις, αφού σημείωσε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης (σε τριμηνιαία βάση). Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύετερες αυξήσεις κατεγράφησαν στη Βουλγαρία (+1,1%), στην Ισπανία και στη Μάλτα (+0,7%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Λιθουανία (-0,9%), στην Ελλάδα και στην Κροατία (-0,5%).