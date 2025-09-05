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Μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη: Αύξηση ΑΕΠ 0,1% και σταθερή απασχόληση στο Β’ τρίμηνο 2025
Οικονομία
13:44 - 05 Σεπ 2025

Μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη: Αύξηση ΑΕΠ 0,1% και σταθερή απασχόληση στο Β’ τρίμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη και την ΕΕ κατέγραψε μέτρια αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια περίοδο, το πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε εμφανίσει υψηλότερη αύξηση, κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Αν συγκριθεί με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 1,5% στη ζώνη του ευρώ και 1,6% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 1,6% και 1,7% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο.

Αναφορικά με τις επιμέρους χώρες, η Δανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε τριμηνιαία βάση (+1,3%), ενώ ακολούθησαν η Κροατία και η Ρουμανία με +1,2% η κάθε μία. Αντίθετα, μείωση του ΑΕΠ παρατηρήθηκε στη Φινλανδία (-0,4%), στη Γερμανία (-0,3%) και στην Ιταλία (-0,1%).

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Όσον αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο πρώτο τρίμηνο, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ, ενώ στην ΕΕ παρέμεινε αμετάβλητη.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ, έναντι του +0,8% και του +0,4% του α' τριμήνου αντίστοιχα.

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα βρέθηκε μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις, αφού σημείωσε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης (σε τριμηνιαία βάση). Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύετερες αυξήσεις κατεγράφησαν στη Βουλγαρία (+1,1%), στην Ισπανία και στη Μάλτα (+0,7%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Λιθουανία (-0,9%), στην Ελλάδα και στην Κροατία (-0,5%).

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