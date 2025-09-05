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Απογοητευτικές οι πωλήσεις αγαθών στη Βρετανία το A&#039; εξάμηνο του 2025
Ειδήσεις
11:22 - 05 Σεπ 2025

Απογοητευτικές οι πωλήσεις αγαθών στη Βρετανία το A' εξάμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδείχθηκαν πολύ πιο αδύναμες από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2025, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύονται από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι ο συνολικός όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 1,1% στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για άνοδο 1,7%.

Η αναθεώρηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, αφού οι στατιστικολόγοι εντόπισαν ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονταν τα εποχικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η αρχική εικόνα για την πορεία του λιανεμπορίου να εμφανίζεται πιο θετική από την πραγματικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 11:26
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