Απογοητευτικές οι πωλήσεις αγαθών στη Βρετανία το A' εξάμηνο του 2025

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι ο συνολικός όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 1,1% στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση που έκανε λόγο για άνοδο 1,7%.
Η αναθεώρηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, αφού οι στατιστικολόγοι εντόπισαν ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονταν τα εποχικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η αρχική εικόνα για την πορεία του λιανεμπορίου να εμφανίζεται πιο θετική από την πραγματικότητα.