Ανάμεικτες τάσεις στις ευρωαγορές: Στο επίκεντρο επιτόκια και γεωπολιτικές εξελίξεις

Ανάμεικτα μηνύματα στέλνουν οι ευρωπαϊκές αγορές το πρωί της Παρασκευής (19/9), στο φινάλε μιας εβδομάδας που κυριάρχησε η συζήτηση γύρω από τα επιτόκια, καθώς η συνεδρίαση ξεκίνησε με μικρές, αλλά συνεχείς μεταβολές.

Λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει ελαφρά άνοδο της τάξης του 0,08%, φτάνοντας τις 555,46 μονάδες.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 χάνει 0,02% και διαμορφώνεται στις 9.226 μονάδες. Αντίθετα, στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύεται κατά 0,23%, αγγίζοντας τις 23.7230 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πιο έντονη άνοδο 0,62%, φτάνοντας στις 7.904 μονάδες.

Στην Ιταλία, ο FTSE MIB κινείται 0,52% υψηλότερα, στις 42.528 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να καταγράφει κέρδη 0,56% και να ανέρχεται στις 7.769,47 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στην προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, που αναμένεται να επηρεάσει το κλίμα. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται το θέμα του TikTok, με τον Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης στην προθεσμία πώλησης της εφαρμογής.

Παράλληλα, η νομισματική πολιτική παραμένει στο επίκεντρο, μετά και τη μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve. Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ακολουθώντας το παράδειγμα της Τράπεζας της Ιαπωνίας, η οποία επίσης δεν προχώρησε σε αλλαγές.

Στα μακροοικονομικά νέα, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία διατηρήθηκε σταθερή τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα, καθώς κυριαρχεί η πολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για τον προϋπολογισμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λιανικές πωλήσεις για τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με τον όγκο των πωληθέντων προϊόντων να αυξάνεται κατά 0,5%.