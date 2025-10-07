ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Nikkei
Χρηματιστήρια
09:32 - 07 Οκτ 2025

Θετικό κλίμα στις ασιατικές αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Nikkei

Reporter.gr Newsroom
Νέο ιστορικό κατέγραψε την Τρίτη (7/10) ο Nikkei στην Ιαπωνία για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένος από το ράλι των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street, μετά από μια τεράστια συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της AMD — η οποία θεωρείται ως μία από τις πιο άμεσες προκλήσεις μέχρι σήμερα προς τον κολοσσό των μικροτσίπ, Nvidia.  

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ήταν από τις κορυφαίες σε άνοδο στον δείκτη. Η μετοχή της Advantest σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ η Tokyo Electron πρόσθεσε 2%. Η Lasertec σημείωσε άνοδο 1,35% και η Renesas Electronics ενισχύθηκε κατά 4,85%.

Ο Nikkei 225 είχε φτάσει νέο υψηλό και τη Δευτέρα, μετά την εκλογή της ένθερμης συντηρητικής Sanae Takaichi ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας το Σάββατο — μια εξέλιξη που την τοποθετεί ως πιθανή πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,31%. Οι αποδόσεις των Ιαπωνικών Κρατικών Ομολόγων (JGB) σημείωσαν ρεκόρ την Τρίτη. Η απόδοση του 10ετούς JGB αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,694%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008, ενώ το 20ετές JGB σημείωσε άνοδο σχεδόν 4 μονάδων βάσης φτάνοντας το 2,734% — το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Η απόδοση του 30ετούς JGB αυξήθηκε κατά πάνω από 4 μονάδες βάσης φτάνοντας το 3,333%, το υψηλότερο όλων των εποχών.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Το ιαπωνικό γιεν υποχώρησε κατά 0,11% στις 150,49 έναντι του δολαρίου, καταγράφοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Το νόμισμα είχε σημειώσει πτώση σχεδόν 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,27%, συνεχίζοντας τις απώλειες από την προηγούμενη ημέρα.

Οι αγορές της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 956,80 (-24,60 / -0,27%)
  • KOSPI (Νότια Κορέα): 549,21 (+93,38 / +2,70%)
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 999,84 (+55,08 / +0,11%)
  • NIFTY 50 (Ινδία): 113,05 (+35,40 / +0,14%)
  • Shanghai (Κίνα): 882,777 (+20,246 / +0,52%)

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ κατέγραψαν ελαφρώς πτωτικές κινήσεις στις πρώτες ασιατικές ώρες της Τρίτης, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,36% κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό για 32η φορά φέτος. Παράλληλα, ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,71% για να κλείσει στις 22.941,67, σημειώνοντας το 31ο του ιστορικό υψηλό για το 2025.

Οι μετοχές της AMD εκτοξεύθηκαν σχεδόν κατά 24%, ενισχύοντας και τους δύο δείκτες, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με την OpenAI, η οποία ενδέχεται να αποκτήσει μερίδιο 10% στην εταιρεία παραγωγής τσιπ.

Ο Dow Jones Industrial Average, ωστόσο, υποχώρησε κατά 63,31 μονάδες ή 0,14%, κλείνοντας στις 46.694,97, επηρεασμένος από πτώση στις μετοχές των Sherwin-Williams και Home Depot.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Wall: Διακόπηκε το τεχνολογικό σερί - Φόβοι για φούσκα της ΑΙ
Χρηματιστήρια

Wall: Διακόπηκε το τεχνολογικό σερί - Φόβοι για φούσκα της ΑΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ