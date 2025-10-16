ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Ενισχυμένοι οι δείκτες από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
17:00 - 16 Οκτ 2025

Wall: Ενισχυμένοι οι δείκτες από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη (16/10), ενισχυμένες από το ενδιαφέρον των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. 

Οι θετικές ανακοινώσεις κερδών από μεγάλες τράπεζες και οι αισιόδοξες προβλέψεις εσόδων από κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες μετέφεραν την προσοχή των επενδυτών μακριά από τη νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,33% στις 6.691,62 μονάδες, ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,53% στις 22.789,842 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά κατά 0,15% στις 46,323.60.

Η αγορά ενισχύθηκε κυρίως από τις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η Nvidia κέρδισε 1,2%, ενώ η Broadcom σημείωσε άνοδο 2%, μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor, η οποία κατασκευάζει μικροτσίπ για τη Nvidia, ότι αυξάνει την πρόβλεψη εσόδων για το 2025 σε ανάπτυξη περίπου 35% (από 30%) και επαναβεβαιώνει το σχέδιο επενδύσεων ύψους 42 δισ. δολαρίων έως το τέλος του έτους. Η ίδια εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση σχεδόν 40% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η Salesforce σημείωσε άλμα 6%, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μετοχών του Dow, μετά την ανακοίνωση αισιόδοξων μακροπρόθεσμων στόχων, προβλέποντας έσοδα άνω των 60 δισ. δολαρίων έως το 2030. Η Micron, κατασκευάστρια εταιρεία μνημών, ενίσχυσε περαιτέρω τον τεχνολογικό κλάδο, με άνοδο 3,5%, μετά από θετική έκθεση της UBS.

Η Wall Street προέρχεται από μια μικτή συνεδρίαση: οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν ανοδικά την Τετάρτη, ενισχυμένοι από τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών, ενώ ο Dow κατέγραψε μικρή πτώση.

Ο επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της LPL, Άνταμ Τέρνκουιστ, εξέφρασε ανησυχίες ότι η αγορά βασίζεται υπερβολικά στην «τρέλα» της τεχνητής νοημοσύνης. «Αν και το μοντέλο δείχνει ότι περισσότερες μετοχές του S&P 500 κινούνται σε ανοδική τάση παρά σε πτωτική, η μείωση του χάσματος υποδηλώνει ρωγμές στα θεμέλια της αγοράς», ανέφερε σε σημείωμά του. «Αυτές οι ρωγμές μπορούν να επιδιορθωθούν αν επεκταθεί η συμμετοχή, αλλά υπογραμμίζουν και τον αυξημένο κίνδυνο συγκέντρωσης γύρω από λίγες κυρίαρχες μετοχές που καθοδηγούν το ράλι».

Παρά τα σταθερά κέρδη της εβδομάδας, η μεταβλητότητα των μετοχών έχει αυξηθεί, ιδίως μετά την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας. Ο δείκτης VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου της Wall Street», έκλεισε την Τετάρτη στις 20,6 μονάδες και παρέμεινε κοντά στο επίπεδο του 20 την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει πρόσθετο δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, ως απάντηση στους νέους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Αν και ο τόνος μετριάστηκε τις επόμενες ημέρες, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απείλησε με απαγόρευση εισαγωγών μαγειρικού λαδιού από την Κίνα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τη συνέχιση του μερικού κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης, που μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του. Η παράλυση αυτή έχει οδηγήσει σε αναστολή δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, αφήνοντας τους επενδυτές χωρίς βασικές πληροφορίες σε μια περίοδο όπου κυριαρχούν οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας, τις επιπτώσεις των δασμών στους καταναλωτές, τα υψηλά επιτόκια και τις ιστορικά αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκθεση Check Point: Στο στόχαστρο το 40% των phishing προσπαθειών η Microsoft το γ&#039; τρίμηνο
Τεχνολογία

Έκθεση Check Point: Στο στόχαστρο το 40% των phishing προσπαθειών η Microsoft το γ' τρίμηνο

Μασούτης: Μείωση τιμών έως 15% σε συγκεκριμένα προϊόντα
Επιχειρήσεις

Μασούτης: Μείωση τιμών έως 15% σε συγκεκριμένα προϊόντα

Κλιμακώνεται η ένταση: Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για διασπορά «παγκόσμιου πανικού» στις σπάνιες γαίες
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση: Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για διασπορά «παγκόσμιου πανικού» στις σπάνιες γαίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic
Ειδήσεις

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon
Χρηματιστήρια

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ