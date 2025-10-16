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Κλιμακώνεται η ένταση: Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για διασπορά «παγκόσμιου πανικού» στις σπάνιες γαίες
Ειδήσεις
16:37 - 16 Οκτ 2025

Κλιμακώνεται η ένταση: Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για διασπορά «παγκόσμιου πανικού» στις σπάνιες γαίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα κατηγόρησε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποκινούν πανικό σχετικά με τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε «βαθιά διαστρεβλωμένες» δηλώσεις για κορυφαίο Κινέζο διαπραγματευτή, απορρίπτοντας το κάλεσμα του Λευκού Οίκου να αποσύρει τους περιορισμούς.

Η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας δημοσίευσε επταμερές υπόμνημα-απάντηση, μετά τις δηλώσεις κορυφαίων Αμερικανών διαπραγματευτών που πρότειναν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να αποφύγει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα, εάν ακύρωνε τα μέτρα που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 8 Νοεμβρίου.

Παρότι οι επενδυτές ανακουφίστηκαν που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου απέφυγαν τις αντιποίνες στους δασμούς του Μαρτίου και του Απριλίου, κάθε νέα ανταλλαγή δηλώσεων κινδυνεύει να εκτροχιάσει τη συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα, μια σταθερά που μέχρι στιγμής συμβάλλει στη διατήρηση της αγοράς σε ισορροπία.

Η ερμηνεία των ΗΠΑ διαστρεβλώνει σοβαρά και υπερβάλλει για τα μέτρα της Κίνας

«Η ερμηνεία των ΗΠΑ διαστρεβλώνει σοβαρά και υπερβάλλει για τα μέτρα της Κίνας όσον αφορά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προκαλώντας σκόπιμα παρεξηγήσεις και πανικό», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, Χε Γιονγκτσιάν, σε συνέντευξη Τύπου. «Εφόσον οι αιτήσεις για άδεια εξαγωγής είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και προορίζονται για πολιτική χρήση, θα εγκρίνονται», πρόσθεσε.

Τα διευρυμένα μέτρα ελέγχου εξαγωγών της Κίνας έχουν προκαλέσει ανησυχία διεθνώς, καθώς διαπραγματευτές και αναλυτές αναρωτιούνται αν το Πεκίνο σκοπεύει να απαιτήσει άδεια εξαγωγής για οποιοδήποτε προϊόν παγκοσμίως περιέχει έστω και ίχνη κινεζικών σπάνιων γαιών. Η Χε Γιονγκτσιάν διευκρίνισε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος, Τζέιμι Γκρίερ, χαρακτήρισε τα νέα μέτρα της Κίνας «μια απόπειρα ελέγχου της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας» και δήλωσε ότι αναμένει πως το Πεκίνο δεν θα τα εφαρμόσει, ενώ ο Μπέσεντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της 90ήμερης εκεχειρίας δασμών, η οποία λήγει στις 9 Νοεμβρίου.

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας έδειχναν να σταθεροποιούνται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι στις 19 Σεπτεμβρίου, που ακολούθησε τη σύνοδο της Μαδρίτης, η οποία θεωρήθηκε επιτυχής χάρη στη συμφωνία για το TikTok.

Το Πεκίνο αποδίδει την απροσδόκητη κλιμάκωση της ρητορικής στην αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ να επεκτείνει στα τέλη Σεπτεμβρίου τη «λίστα οντοτήτων» (Entity List), συμπεριλαμβάνοντας εταιρείες στην Κίνα και αλλού που χρησιμοποιούν θυγατρικές για να παρακάμπτουν περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού μικροτσίπ και άλλων τεχνολογικών προϊόντων.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η έναρξη των κινήσεων της Κίνας στις σπάνιες γαίες ήταν «σοκαριστική», όπως δήλωσε ο Τραμπ. Η κινεζική πλευρά, ωστόσο, επιμένει ότι ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ για το νέο καθεστώς αδειοδότησης και ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και καιρό υπερβάλλουν για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και καταχρώνται τους ελέγχους, υιοθετώντας διακριτικές πρακτικές σε βάρος της Κίνας», ανέφερε ένα από τα επτά γραφήματα που δημοσίευσε η εφημερίδα People’s Daily.

Στην ανάρτηση σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί λίστα ελέγχου με πάνω από 3.000 προϊόντα, ενώ η αντίστοιχη κινεζική περιλαμβάνει περίπου 900.

«Η εφαρμογή τέτοιων ελέγχων εξαγωγών είναι σύμφωνη με τη διεθνή πρακτική», καταλήγει το δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες από τη δεκαετία του 1950, χρησιμοποιώντας τους τα τελευταία χρόνια για να αποτρέψουν ξένες εταιρείες ημιαγωγών από το να πωλούν μικροτσίπ στην Κίνα, εφόσον αυτά παράγονται με αμερικανική τεχνολογία.

Η αντιπαράθεση παίρνει προσωπική τροπή

Η αντιπαράθεση πήρε προσωπικό χαρακτήρα, όταν ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Κίνας, Λι Τσενγκάνγκ, ως «ασταθή» και «ασεβή», ισχυριζόμενος ότι ο Λι απείλησε να “σπείρει χάος στο παγκόσμιο σύστημα” εάν οι ΗΠΑ προχωρούσαν στην αύξηση των λιμενικών τελών, και ότι προσκάλεσε τον εαυτό του σε συνομιλίες στην Ουάσιγκτον τον Αύγουστο.

Οι σχετικές δηλώσεις των ΗΠΑ διαστρεβλώνουν σοβαρά τα γεγονότα», απάντησε η Χε Γιονγκτσιάν, προσθέτοντας ότι «η Κίνα παίρνει την πρωτοβουλία να διαπραγματευτεί και να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ».

Ο Μπέσεντ, από την πλευρά του, σχολίασε ειρωνικά: «Ίσως ο υφυπουργός που εμφανίστηκε εδώ με εξαιρετικά εμπρηστική γλώσσα στις 28 Αυγούστου να έχει ξεφύγει».

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι έχει αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση και έχει διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο για τη συνάντησή τους στην Κορέα, που θεωρείται κρίσιμη για τη σταθερότητα των σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων.

«Ελπίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των προηγούμενων οικονομικών και εμπορικών συνομιλιών και θα διορθώσουν άμεσα τα λάθη τους», κατέληξε η Χε Γιονγκτσιάν.

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