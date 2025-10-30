Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα με το βλέμμα στην ΕΚΤ και τα εταιρικά αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν πτωτικά την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές της περιοχής αναμένουν νέα εταιρικά αποτελέσματα, τα τελευταία στοιχεία για την ανάπτυξη και την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Έτσι, λίγο μετά το άνοιγμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,15% στις 574.54 μονάδες, ενώ σε καθοδική τροχιά βρίσκονται και οι βασικοί δείκτες, με εξαίρεση τον γερμανικό DAX.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,26% στις 9,743.00 μονάδες και ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 0,07% στις 8,204.80 μονάδες. Ο γερμανικός DAX, από την άλλη, «σώζει» το παιχνίδι με κέρδη 0,17% στις 24,260 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται με απώλιες 0,06% στις 16,016.00 μονάδες και ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει ανεπαίσθητα κέρδη (+0,01%) στις 42,830.00 μονάδες.

Πολλές θα είναι οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και σήμερα (Πέμπτη, 30/10), με τις εταιρείες TotalEnergies, ING Groep, Volkswagen, Crédit Agricole, Société Générale, Anheuser-Busch InBev, BBVA και Schneider Electric να δημοσιεύουν αποτελέσματα γ΄ τριμήνου.

Μέχρι στιγμής πάντως, η Shell είδε τη μετοχή της να υποχωρεί 0,2%, αφού ανακοίνωσε σημαντική πτώση κερδών για το τρίτο τρίμηνο, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, επικαλούμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 5,4 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων για τους επόμενους τρεις μήνες, διατηρώντας τον ρυθμό επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.

Η Airbus, από την άλλη, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα γ' τριμήνου αργά το βράδυ της Τετάρτης, εν μέσω της ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 17,8 δισ. ευρώ (23,5 δισ. δολάρια) και τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 42% στα 1,75 δισ. ευρώ.

Οι ανακοινώσεις της ημέρας περιλαμβάνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το γ' τρίμηνο και τα στοιχεία ανεργίας, καθώς και στοιχεία πληθωρισμού από Ισπανία και Γερμανία.