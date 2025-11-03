Ανοδικό ξεκίνημα στις αγορές Ευρώπης και Ασίας ενόψει κρίσιμων αποφάσεων και αποτελεσμάτων
11:40 - 03 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα – και τον μήνα – με θετικό πρόσημο, ενόψει μιας εβδομάδας με πολλή κίνηση, που περιλαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από κεντρικές τράπεζες και δημοσίευση εταιρικών αποτελεσμάτων.

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,47% στις 574,58 μονάδες, ενώ η εικόνα στους επιμέρους δείκτες είναι θετική.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,93% στις 24.165,00 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,34% στις 8.148,28 μονάδες και ο βρετανικός FTSE σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,12% στις 9.729,00 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ανεβαίνει κατά 0,59% στις 43.430,00 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,48% στις 16.110,50 μονάδες.

Κέρδη Ryanair στο πρώτο εξάμηνο – Κριτική του CEO προς τη βρετανική κυβέρνηση

Η εβδομάδα των εταιρικών αποτελεσμάτων ξεκίνησε με τη Ryanair, η οποία ανακοίνωσε μετά φόρων κέρδη 1,72 δισ. ευρώ (1,98 δισ. δολάρια) για το δεύτερο τρίμηνο και 2,54 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο — αύξηση 42%, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 9,82 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13%. Ωστόσο, η μετοχή της Ryanair υποχωρούσε περίπου 2%.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, χαρακτήρισε την βρετανική κυβέρνηση «άχρηστη» και «ανίκανη» όσον αφορά τη φορολόγηση των ταξιδιών.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ηγήθηκαν της ανόδου

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη το πρωί της Δευτέρας (3/11).

Η Renault σημείωσε άνοδο 3,9%, μετά τη δήλωση του Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer της εταιρείας, ότι η Renault επιδιώκει συνεργασίες με περισσότερους διεθνείς κατασκευαστές για την παραγωγή και πώληση οχημάτων, μετά τη συμφωνία της με την κινεζική Geely.

Άλλοι κατασκευαστές που σημείωσαν άνοδο ήταν η Mercedes-Benz (+3,4%), η Volkswagen (+σχεδόν 3%) και η Porsche (+2,4%).
Συνολικά, ο δείκτης Stoxx 600 Automobiles & Parts ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%.

Κίνηση στις ενεργειακές εταιρείες

Η BP σημείωσε άνοδο 0,7% το πρωί της Δευτέρας, μετά την ανακοίνωση ότι θα πουλήσει ορισμένα ενδοχώρα περιουσιακά στοιχεία στις περιοχές Permian και Eagle Ford των ΗΠΑ στην εταιρεία Sixth Street έναντι 1,5 δισ. δολαρίων.

Η ενεργειακή εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Λονδίνο θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου την Τρίτη.

Εταιρικά αποτελέσματα της εβδομάδας

Αυτή την εβδομάδα αναμένονται επίσης αποτελέσματα από:

  • Ferrari και Aramco την Τρίτη
  • BMW και Vestas την Τετάρτη
  • Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca και Maersk την Πέμπτη
  • Richemont την Παρασκευή

Οι κεντρικές τράπεζες στο επίκεντρο

Η Riksbank της Σουηδίας θα ανακοινώσει την τελευταία απόφαση επιτοκίων της την Τετάρτη.
Την Πέμπτη, αναμένεται η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας, με τους οικονομολόγους διχασμένους ως προς το αν θα διατηρήσει ή θα μειώσει τα επιτόκια.
Η Bundesbank της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επίσης την τελευταία της έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στα «πράσινα» και οι αγορές της Ασίας

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν κυρίως ανοδικά τη Δευτέρα (3/11), παίρνοντας ώθηση από το θετικό κλείσιμο στις ΗΠΑ την Παρασκευή (31/10).

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές στην Ασία αξιολογούν τα στοιχεία μεταποίησης από την Κίνα, μετά τη δημοσίευση του δείκτη PMI του RatingDog για τον Οκτώβριο.

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε στις 50,6 μονάδες, χαμηλότερα από τις 50,9 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, και επίσης χαμηλότερα από τις 51,2 μονάδες του Σεπτεμβρίου.

Τα επίσημα στοιχεία PMI που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα τον Οκτώβριο συρρικνώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στις 49,0 μονάδες.

Στα σημαντικά της ημέρα, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, μετά τις πιο υψηλές του αναμενομένου ενδείξεις πληθωρισμού για το τρίτο τρίμηνο.

Οι αγορές της Ιαπωνίας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.

Ημερήσιες τάσεις

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,97%, κλείνοντας στις 26.158,36 μονάδες, διακόπτοντας ένα τριήμερο πτωτικό σερί, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 αντιστράφηκε από τις απώλειες και σημείωσε άνοδο 0,27%, κλείνοντας στις 4.653,4 μονάδες.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,78%, κλείνοντας σε νέο υψηλό στις 4.221,87 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούνιο. Ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,57%, στις 914,55 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κατέγραψε άνοδο 0,14%, ενώ ο Sensex κινήθηκε κοντά στα επίπεδα σταθερότητας.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,15%, κλείνοντας στις 8.894,8 μονάδες.

