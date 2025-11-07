Προς νέες εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street – Διευρύνεται το αρνητικό σερί του Nasdaq

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (7/11), καθώς η πτώση των μεγαλύτερων τεχνολογικών ονομάτων της αγοράς έχει οδηγήσει σε αρνητική τροχιά για τις αμερικανικές μετοχές και έθεσε τους βασικούς δείκτες σε τροχιά για μια ζημιογόνα εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,44% στις 47.706,80 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,76% στις 6.664,41 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνετια κατά 1,32% στις 22.751,82 μονάδες.

Η Nvidia υποχωρεί άνω του 1%, συνεχίζοντας την πτώση 7% της εβδομάδας. Η Oracle, ένας ακόμη κορυφαίος παίκτης της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει πτώση σχεδόν 2% και ήταν επίσης καθ’ οδόν για απώλειες περίπου 7% την εβδομάδα. Οι Palantir Technologies, με πτώση 12% από τη Δευτέρα, και η Broadcom, μειωμένη κατά 4%, κατέγραφαν επίσης απώλειες στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχασαν δυναμική την Πέμπτη (7/11), με τις Nvidia, Advanced Micro Devices, Tesla και Microsoft να σημειώνουν σημαντικές απώλειες που επιβάρυναν το ευρύτερο χρηματιστήριο. Η πτώση των μετοχών επιδεινώθηκε και από στοιχεία που έδειξαν ότι οι απολύσεις τον Οκτώβριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες – καθιστώντας το 2025 τη χειρότερη χρονιά για περικοπές θέσεων εργασίας από το 2009.

Οι βασικοί αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν όλοι στο «κόκκινο» την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον τεχνολογικά βαρύ Nasdaq Composite να υποχωρεί κατά 1,9% και τον Dow Jones να χάνει σχεδόν 400 μονάδες.

Οι τρεις βασικοί δείκτες βρίσκονται όλοι σε αρνητικό έδαφος αυτή την εβδομάδα, με τις απώλειες να συσσωρεύονται από την Τρίτη, όταν οι μεγάλες εταιρείες ΑΙ κατέγραψαν πτώση λόγω φόβων για υπερβολικές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο — κάτι που έχει επίσης συμβάλει στη μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίων σε λίγες μετοχές. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,8% για την εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones Industrial Average και ο Nasdaq χάνουν σχεδόν 1,4% και 2,8%, αντίστοιχα. Σημειώνεται ακόμη ότι ο Nasdaq οδεύει προς την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι ότι το τέλος της παρατεταμένης παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ενδεχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο θα μπορούσαν να μετριάσουν τις πιέσεις στις μετοχές. Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τη διστακτικότητα του Ανώτατου Δικαστηρίου απέναντι στη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και την πορεία των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Κανονικά, το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) θα δημοσίευε την Παρασκευή (7/11) την έκθεση για τη μισθοδοσία εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls). Ωστόσο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αυτό δεν είναι δυνατό λόγω της ιστορικής διάρκειας του κυβερνητικού shutdown.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν μείωση κατά 60.000 θέσεις εργασίας και άνοδο της ανεργίας στο 4,5%.

Επιπλέον, η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει την Παρασκευή για την προώθηση ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, δήλωσε:

«Ελπίζω και περιμένω να έχουμε αρκετούς Δημοκρατικούς ώστε να προχωρήσουμε — αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα δούμε.»

Η μακροβιότερη διακοπή χρηματοδότησης στην ιστορία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, που εργάζονται χωρίς αμοιβή, αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Μεταφορών Sean Duffy ανακοίνωσε την Τετάρτη περικοπή κατά 10% των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή – μέτρο που αναμένεται να επηρεάσει 3.500 έως 4.000 πτήσεις ημερησίως. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 700 πτήσεις στις ΗΠΑ.