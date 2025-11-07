Πρόστιμο €17.820 στον Δήμο Πάτμου για ρύπανση από τον βιολογικό: Εκτός λειτουργίας η εγκατάσταση επί εβδομάδες

Σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας διαπιστώθηκαν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Πάτμου, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ύψους 17.820 ευρώ στον Δήμο.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνους ελέγχους και αναφορές τοπικών και δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων, στις 18 Αυγούστου 2025, συνεργείο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Δωδεκανήσου πραγματοποίησε αυτοψία στην εγκατάσταση και διαπίστωσε ότι ο βιολογικός καθαρισμός βρισκόταν εκτός λειτουργίας, χωρίς καμία ενημέρωση προς την Περιφέρεια και χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα αποκατάστασης.

Ως αποτέλεσμα, ανεπεξέργαστα λύματα κατέληγαν απευθείας στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος βρέθηκε φραγμένος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση στον Όρμο Χοχλακά, σε μικρή απόσταση από την εγκατάσταση.

Η ρύπανση είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τα μέσα Ιουλίου, όταν κάτοικοι και επαγγελματίες του τουρισμού κατήγγειλαν έντονη δυσοσμία και θολά νερά κοντά στην ακτή. Το Λιμεναρχείο Πάτμου, με έγγραφό του στις 23 Ιουλίου, ενημέρωσε τις αρχές για την παρουσία λυμάτων στη θάλασσα, ενώ ακολούθησαν νέες αναφορές και παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω, η οποία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

Παρά τις ειδοποιήσεις, ο Δήμος Πάτμου δεν προχώρησε έγκαιρα σε αποκατάσταση των προβλημάτων, ούτε υπέβαλε εξηγήσεις εντός των προθεσμιών. Έτσι, η Περιφέρεια προχώρησε σε βεβαίωση παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «σημαντική παράβαση» βάσει του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στην απόφαση τονίζεται ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε εκτός των περιβαλλοντικών όρων που είχαν εγκριθεί το 2013 και ισχύουν έως το 2028, χωρίς καμία ενημέρωση ή κατάθεση χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης.

Το πρόστιμο θα κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο, ενώ ο Δήμος υποχρεούται να εφαρμόσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ). Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπλέον κυρώσεις ή ποινικές διαδικασίες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τέτοιες παραλείψεις δεν είναι ανεκτές. Θέτουν σε κίνδυνο το θαλάσσιο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την τουριστική εικόνα των νησιών μας».

Ο Δήμος Πάτμου έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.