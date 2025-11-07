Στην Αλεξανδρούπολη η Ανοικτή Συνεδρίαση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αλεξανδρούπολη, το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) συγκάλεσε Ανοικτό Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη 6/11 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, παρουσία πλέον των 100 ατόμων μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων από όλη την Ελλάδα.

Στην εισαγωγή του, ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος ευχαρίστησε ολόψυχα το μέλος του ΔΣ του Δικτύου Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη για την άψογη φιλοξενία αλλά και για την ιδιαίτερης σημασίας εισήγησή του στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ με την οποία έδωσε έμφαση στα δημογραφικά ζητήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Καλωσορίζοντας όλους τους παρευρισκόμενους Δημάρχους, ο Πρόεδρος ΔΣ τόνισε ότι: «Το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων με τους 140 Δήμους – Μέλη του έχει πλέον καθιερωθεί ως μια ισχυρή φωνή της Αυτοδιοίκησης. Μια φωνή που δεν μιζεριάζει, δεν συνδικαλίζεται, αλλά προτείνει, σχεδιάζει και συνεργάζεται. Μια Αυτοδιοίκηση με όραμα, ευθύνη και προτάσεις κοστολογημένες, που μπορεί να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τα Υπουργεία και να σχεδιάζει πολιτικές με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων και των δημοτών μας και με την πίστη ότι οι πόλεις μας μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο ασφαλείς».

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα θέματα που απασχόλησαν το Δίκτυο και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, όπως μεταξύ άλλων τα εξής:

Συμπεράσματα από τη συνάντηση του Δ.Σ. Ελ.Δ.Α.Π. με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα στις Βρυξέλλες και, ειδικότερα, για την απόδοση του Τέλους Ανθεκτικότητας στους Δήμους.

Αποτελέσματα της διυπουργικής σύσκεψης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου Ελ.Δ.Α.Π., η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δ.Σ. Ελ.Δ.Α.Π..

Συνάντηση εργασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, στον οποίο παρουσιάστηκε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του Ελ.Δ.Α.Π. και τα Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων.

Εξελίξεις σχετικά με το Τέλος Ανθεκτικότητας, και η επικείμενη επίσκεψη των Μελών Δ.Σ. Ελ.Δ.Α.Π. στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο πρόσκλησης του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη.

Σημαντική στιγμή της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου για την αναγνώριση του Δικτύου ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για την κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης και για την ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του Τομέα Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Εθνικής Βάσης Δεδομένων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή η εξέλιξη βρίσκεται σε συνέχεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό καθώς με εντολή του ξεκίνησε συνεργασία Υπουργείων και Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου ενημέρωσε, επίσης, σχετικά με τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής με σκοπό την υποστήριξη και ενίσχυση της αποστολής και του έργου του Ελ.Δ.Α.Π., και τη διοργάνωση Εργαστηρίου Στρατηγικής (Think Tank) για το Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) του Ελ.Δ.Α.Π., στις 28 Νοεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Μελών του Δικτύου ή/και εκπροσώπων τους, και με τα μέλη της Επιτροπής.

Οι προσκεκλημένοι έλαβαν πληροφόρηση για τη συμμετοχή του Ελ.Δ.Α.Π. σε υποβολές προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ενώ ανακοινώθηκε και η έναρξη του προγράμματος «Adaptation Hubs» στο πλαίσιο του οποίου το Ελ.Δ.Α.Π. αναγνωρίζεται ως εθνικός κόμβος ανθεκτικότητας.

Τέλος, δόθηκε ο σύνδεσμος στον οποίο έχουν δημοσιευτεί τα συμπεράσματα και τα πρακτικά του FORUM του Μαρτίου 2025 «Διάλογος για την Ανθεκτικότητα: Ενεργή Στήριξη των Ελληνικών Πόλεων για τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», μέσα από τις τοποθετήσεις των δημάρχων που συμμετείχαν στο διάλογο.

Η συνάντηση παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος. Αναδείχτηκαν μια σειρά θεμάτων:

Το πρώτο θέμα, για το οποίο καλείται το Δίκτυο να αναλάβει πολιτικές, είναι το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Το δεύτερο, είναι οι υδάτινοι πόροι που έχουν μειωθεί σημαντικά και πρέπει όλοι οι αρμόδιοι (δήμοι, περιφέρειες) να αναλάβουν πρωτοβουλίες

Το τρίτο είναι οι κίνδυνοι πλημμυρών , που απειλούν πολλές περιοχές και ιδιαίτερα την Αττική και το νότιο τομέα γύρω από τις περιοχές Μοσχάτου Ταύρου, όπου θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα αντιπλημμυρικά έργα. Για το θέμα αυτό συστήθηκε ειδική ομάδα εργασίας του Δικτύου.

Το τέταρτο είναι η έλλειψη χειριστών μηχανημάτων έργου , ζήτημα για το οποίο το Δίκτυο θα δημοσιοποιήσει σύντομα τις πρωτοβουλίες του.

Αναδείχτηκε επίσης, η ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης των Δήμων – Μελών από το Ελ.Δ.Α.Π. για την κατάρτιση τεκμηριωμένων Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας και Ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Πρόληψης.

Όλοι οι συμμετέχοντες επιβράβευσαν το έργο που έχει επιτελέσει το Δίκτυο στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης του Υπουργείου ΚΚΠΠ για θέματα Πολιτικής Προστασίας και ζήτησαν τη συνέχισή του, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη θεσμική κατοχύρωση αυτού του ρόλου, για τον οποίο διερευνάται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ή Μνημονίου Συνεργασίας στο άμεσο διάστημα.

Τέλος, εκδηλώθηκε από όλους ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποτελεσματική συνεργασία των Δήμων μελών στο έργο του Ελ.Δ.Α.Π. που υλοποιείται αυτή την περίοδο για την επικαιροποίηση της χαρτογράφησης του τομέα Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της αρχικής καταγραφής που είχε γίνει προ ενός έτους. Το έργο αυτό αποτυπώνει με επιστημονική μεθοδολογία την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες των Δήμων και εν γένει της διαχείρισης των αυξανόμενων προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική κρίση. Η εν λόγω «δεξαμενή δεδομένων» αξιοποιείται για ποικίλους σκοπούς – από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, έως τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και την ανάπτυξη συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.