Απώλειες στη Wall Street ελέω πιέσεων στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη (6/11), καθώς οι εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από το επενδυτικό ρεύμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν ξανά υπό πίεση, εν μέσω ανησυχιών για τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε πτωτικά κατά 0,84% στις 46.193,65 μονάδες, ο S&P 500 βυθίστηκε κατά 1,09% στις 6.722,06 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε ηχηρές ζημιές 1,90% στις 23.053,99 μονάδες.

Οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινούνται ασταθώς από τις αρχές Νοεμβρίου, και αυτή η τάση συνεχίστηκε και στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η Qualcomm υποχώρησε 4%, παρότι ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου τριμηνιαία αποτελέσματα, καθώς προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χάσει μελλοντικές συνεργασίες με την Apple. Η AMD, που είχε ξεχωρίσει θετικά την Τετάρτη, έχασε 7%, ενώ η Palantir και η Oracle υποχώρησαν 7% και 2% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Nvidia, «αγαπημένης» των επενδυτών της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και της Meta Platforms, υποχώρησαν επίσης.

Η πτώση της Πέμπτης επιδεινώθηκε από τις ανησυχίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, καθώς τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε μεγάλος αριθμός απολύσεων. Οι περικοπές θέσεων εργασίας ανήλθαν σε περισσότερες από 153.000, σχεδόν τριπλάσιες από τον Σεπτέμβριο και αυξημένες κατά 175% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο απολύσεων για μήνα Οκτώβριο τα τελευταία 22 χρόνια, σε μια χρονιά που εξελίσσεται ως η χειρότερη για την απασχόληση από το 2009.

Τα δεδομένα αυτά σκιαγραφούν μια εύθραυστη εικόνα για την αμερικανική οικονομία, ιδίως καθώς παραμένουν περιορισμένες οι επίσημες οικονομικές αναφορές λόγω της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που διαρκεί πλέον πάνω από έναν μήνα — τη μακροβιότερη στην ιστορία.

Οι μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είχαν ανακάμψει την Τετάρτη, μετά από τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών λόγω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις, δίνοντας ώθηση στους βασικούς δείκτες. Η AMD έκλεισε πάνω από 2% υψηλότερα μετά τη δημοσίευση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, γεγονός που ενίσχυσε και άλλες μετοχές του κλάδου όπως Broadcom και Micron Technology. Η Oracle επίσης ανέκτησε μέρος των πρόσφατων απωλειών της.

Παρά τη σύντομη ανάκαμψη των «AI» μετοχών, οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street παραμένουν αρνητικοί σε εβδομαδιαία βάση. Το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η Palantir υποχώρησε περίπου 8% παρά τα ισχυρά κέρδη της, πιέζοντας τον Nasdaq κατά 2% εκείνη την ημέρα. Η πτώση αυτή ήρθε σε αντίθεση με την άνοδο της Δευτέρας, όταν ο δείκτης ενισχύθηκε χάρη στην άνοδο της Amazon και άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε επιχειρήματα υπέρ και κατά της πολιτικής δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Οι ερωτήσεις των δικαστών την Τετάρτη έδειξαν έναν βαθμό σκεπτικισμού ως προς τη νομιμότητα των εμπορικών φόρων, οδηγώντας πολλούς επενδυτές να αναμένουν απόφαση κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Τέλος, όσον αφορά τo πετρέλαιο, το Brent υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,06% στα 63,48 δολάρια το βαρέλι και το WTI σημείωσε ήπιες απώλειες 0,12% στα 59,53 δολάρια.