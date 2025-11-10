Ανοδικό γύρισμα στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια
09:21 - 10 Νοε 2025

Ανοδικό γύρισμα στις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα (10/11), μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία οι ανησυχίες γύρω από τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν πτώσεις στις αγορές.  

Οι επενδυτές στην Ασία αξιολογούν επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας για τον Οκτώβριο, τα οποία δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο και ήταν καλύτερα από τις προσδοκίες.

Ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,2%, έναντι μηδενικής μεταβολής που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters. Ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε 2,1% σε ετήσια βάση, μικρότερη πτώση από το αναμενόμενο 2,2%.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

S&P/ASX 200 (Αυστραλία)

8.835,90

 +66,20

 (+0,75%)

Hang Seng (Χονγκ Κονγκ)

26.626,39

 +384,56

 (+1,47%)

KOSPI (Νότια Κορέα)

4.073,24

 +119,48

 (+3,02%)

Nikkei 225 (Ιαπωνία)

50.911,76

 +635,39

 (+1,26%)

Nifty 50 (Ινδία)

25.635,25

 +142,95

 (+0,56%)

Shanghai Composite (Κίνα)

4.018,61

 +21,05

 (+0,53%)

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 3,02% και έκλεισε στις 4.073,24 μονάδες, με ώθηση από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ ο δείκτης Kosdaq των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,32%, στις 888,35 μονάδες.
Μεγάλες εταιρείες του δείκτη, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, σημείωσαν άνοδο 2,76% και 4,48% αντίστοιχα.

Άλλοι σημαντικοί κερδισμένοι ήταν η SK Inc, η μητρική εταιρεία του δεύτερου μεγαλύτερου οικογενειακού ομίλου (chaebol) της χώρας, του SK Group, η οποία ενισχύθηκε κατά 9,29%. Η GS Holdings, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας, του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών, σημείωσε άνοδο 11,79%.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,26% και έκλεισε στις 50.911,76 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 3.317,42.
Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν έως και 1,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Τη Δευτέρα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) του Οκτωβρίου αποκάλυψαν ότι η BOJ φαίνεται πιο διατεθειμένη για μια επικείμενη αύξηση επιτοκίων, δηλώνοντας ότι «είναι πιθανό πως οι προϋποθέσεις για περαιτέρω βήμα προς την ομαλοποίηση των επιτοκίων έχουν σχεδόν εκπληρωθεί».
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι χρειάζεται να εξεταστεί «σε ποιο βαθμό ο υποκείμενος πληθωρισμός έχει παγιωθεί».

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,54%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ενισχύθηκε κατά 0,17%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 0,75%, κλείνοντας στις 8.835,9 μονάδες.

Ο Nifty 50 της Ινδίας πρόσθεσε 0,54%, ενώ ο Sensex αυξήθηκε κατά 0,52%.

Τη Δευτέρα (10/11), η εταιρεία Lenskart, που υποστηρίζεται από τη SoftBank, έκανε μια υποτονική είσοδο στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή να ενισχύεται μόλις 1,36% από την τιμή εισαγωγής των 402 ρουπίων.

