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Σε θετικό έδαφος η Wall Street με ώθηση από το Bitcoin
Χρηματιστήρια
16:52 - 02 Δεκ 2025

Σε θετικό έδαφος η Wall Street με ώθηση από το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη (2/12), με τις μετοχές να μπαίνουν σε ανοδική τροχιά με ώθηση από τα κέρδη του Bitcoin και των τεχνολογικών εταιρειών.  

Στην προσπάθεια, λοιπόν, των επενδυτών να ανακάμψουν από τις απώλειες του Νοεμβρίου, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,09% στις 47.331,66 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,37% στις 6.835,79 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,81% στις 23.466,92 μονάδες.

Ιδιαίτερα θετικό ρόλο έπαιξε η άνοδος (κοντά στο 4%) του Bitcoin, το οποίο κατάφερε να ανακτήσει μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, ενώ παράλληλα στο θετικό κλίμα συνέβαλε η στήριξη που παρέχουν στην αγορά οι τεχνολογικές μετοχές. Τίτλοι όπως της Oracle κατάφεραν να αντιστρέψουν τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ ταυτόχρονα η Nvidia – κορυφαία εταιρεία στο χώρο της ΤΝ – σημειώνει μέχρι στιγμής άνοδο κοντά στο 2%.

Σημειώνεται πως οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν την εβδομάδα με απώλειες τερματίζοντας το ανοδικό σερί πέντε ημερών. Το κλίμα αποστροφής ρίσκου έχει πιέσει την ανοδική τάση της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, υψηλές αποτιμήσεις και αποδόσεις στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης βαραίνουν το επενδυτικό κλίμα.

Η πτώση των crypto υπήρξε καθοριστική, αφού εταιρείες διαχείρισης κρυπτονομισμάτων όπως η Coinbase και η Robinhood υποχώρησαν αισθητά στο χρηματιστήριο. Εν τω μεταξύ, η Alphabet, μητρική της Google και μία από τις «Magnificent Seven», έχασε μέρος των πρόσφατων κερδών της. Άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Palantir, επίσης σημείωσαν πτώση. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι τιμές του χρυσού και οι αποδόσεις των ομολόγων.

Παρόλο που ο Νοέμβριος ήταν ένας δύσκολος μήνας για τις τεχνολογικές μετοχές, και ενώ ο S&P 500 και ο Dow των 30 μετοχών σημείωσαν οριακά κέρδη, οι επενδυτές αναζητούν καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ανοδικό ράλι στο τέλος του έτους.

Στα μάκρο, οι traders ανακτούν σταδιακά την αισιοδοξία τους για την απόφαση της Fed σχετικά με τα επιτόκια (10/12), δίνοντας πλέον πιθανότητα άνω του 87% για μια μείωση, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Δεκέμβριος παραμένει ένας εποχικά ισχυρός μήνας, οι εισροές κεφαλαίων είναι σταθερές, οι δείκτες ρίσκου έχουν βελτιωθεί, ο S&P 500 έχει κινηθεί ξανά πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, η ευρύτερη συμμετοχή στην αγορά έχει ενισχυθεί, ενώ το επενδυτικό συναίσθημα παραμένει ιστορικά ασθενές», δήλωσε ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nationwide.

Σημείωσε ακόμη πως οι πωλητές φοβούνται κατά βάση το πόσο βιώσιμες μπορεί να αποδειχτούν οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους προκαλούν ανησυχία οι υψηλές αποτιμήσεις.

Πάντως, ο Δεκέμβριος τείνει να είναι ένας από τους ισχυρότερους μήνες για την αγορά συνολικά. Ο S&P 500 σημειώνει κατά μέσο όρο άνοδο πάνω από 1% τον Δεκέμβριο, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για τον δείκτη, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

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