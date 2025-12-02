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Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:04 - 02 Δεκ 2025

Τάσεις ανάκαμψης στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του Bitcoin κατρακύλησε ξανά τη Δευτέρα (1/12), χάνοντας πάνω από επτά χιλιάδες δολάρια από κορυφή σε πυθμένα, πριν τελικά ανακάμψει προς την περιοχή των 87.000 δολαρίων.

Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα υπέστησαν επίσης πιέσεις, με το ETH να πέφτει στα 2.800 δολάρια και το XRP να δοκιμάζει το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 2,00 δολαρίων.

Η μεταβλητότητα του Bitcoin

Υπενθυμίζεται ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο του στις 21 Νοεμβρίου, κάτω από τα 81.000 δολάρια, μετά από απώλειες άνω των 25.000 δολαρίων στο διάστημα των προηγούμενων δέκα ημερών. Η σταδιακή ανάκαμψή του ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, ανεβαίνοντας στα 84.000 δολάρια. Η νέα εβδομάδα εξελίχθηκε ακόμη καλύτερα, καθώς το Bitcoin εκτινάχθηκε στα 88.000 δολάρια μέχρι την Τετάρτη και κατάφερε να υπερβεί και αυτό το επίπεδο το ίδιο βράδυ.

Οι αγοραστές το ώθησαν σε υψηλό εβδομάδας πάνω από 91.000 δολάρια την Τρίτη και σε μια ακόμη τοπική κορυφή πάνω από 93.000 δολάρια την Παρασκευή. Έχοντας ανακτήσει σχεδόν 13.000 δολάρια σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το κρυπτονόμισμα αντιμετώπισε νέα πίεση και κινήθηκε πτωτικά. Τις επόμενες 48 ώρες κινήθηκε πλάγια, μέσα σε στενό εύρος μεταξύ 91.000 και 93.000 δολαρίων.

Ωστόσο, πτώση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12). Μέσα σε λίγες ώρες το Bitcoin υποχώρησε από τα 91.000 σε κάτω από 86.000 δολάρια, χάνοντας πέντε χιλιάδες στη διαδικασία. Αρχικά αντέδρασε ανοδικά, όμως ξανάπεσε στη συνέχεια, καταγράφοντας νέο χαμηλό δεκαημέρου στα 83.800 δολάρια (στις περισσότερες πλατφόρμες).

Στη συνέχεια, αντέδρασε ικανοποιητικά στην τελευταία πτώση και έκτοτε έχει ενισχυθεί περίπου κατά 3.000 δολάρια, διαπραγματευόμενο κοντά στα 87.000 δολάρια την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει σταθεροποιηθεί στα 1,730 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CG, ενώ το ποσοστό κυριαρχίας του έναντι των altcoins έχει ανέβει στο 57,3%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει πάνω από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά παραμένει μειωμένη κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια από την Κυριακή.

Ημερήσιες Τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (2/12), το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,23% στα 87.553,87 δολάρια, το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 0,16% στα 2.27,12 και το XRP κερδίζει 0,40% στα 2,04 δολάρια.

Την ίδια στιγμή το Solana ανεβαίνει κατά 0,99% στα 128,50 δολάρια, το LEO Token σημειώνει κέρδη 0,22% στα 9,80 δολάρια και το Litecoin καταγράφει άνοδο 1,62% στα 78,74 δολάρια

Τέλος, το Polkadot σημειώνει κέρδη 2,94% στα 2,10 δολάρια και το TRUMP ενισχύεται κατά 0,30% στα 5,75 δολάρια.

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